Комиссия Единой России по этике обсудит неподобающее поведение астраханского депутата Владимира Сухарева. Народный избранник вызывающе себя вел в одном из ресторанов города.

Комиссия "Единой России" по этике обсудит неподобающееповедение астраханского депутата Владимира Сухарева. Народный избранниквызывающе себя вел в одном из ресторанов города.Этические нормы, закрепленные в уставе партии, обязывают единороссовпридерживаться принципа сдержанности впубличном поведении, напомнил ответственный секретарь комиссии по этике ЕвгенийРевенко."12 февраля на заседании комиссии мы поднимем вопрос онедостойном поведении Сухарева. Подобные выходки несовместимы с должностьюнародного избранника, наносят репутационный ущерб и бросают тень на всю партию",– сказал депутат Госдумы.Кроме того, комиссия вынесет решение по действиям депутатаЕкатеринбургской городской Думы Елены Дерягиной, которая предложила отказатьсяот субсидирования питания учеников начальной школы. С идеей Дерягиной не согласилсяобщественный фонд "Уральский родительский комитет", направивший обращениес просьбой привлечь ее к партийной ответственности на имя председателя комиссииВалентины Терешковой.Напомним, что достоянием общественности стал фактнеподобающего поведения астраханского депутата Владимира Сухарева. Он внетрезвом виде пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службыбезопасности заведения и демонстрировал служебное удостоверение, требуяпропустить его в зал. Президиум регионального политического совета "ЕдинойРоссии" принял решение наложить на него партийное взыскание за нетактичноеповедение в общественном месте.