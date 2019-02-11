Комиссия Единой России по этике обсудит неподобающее
поведение астраханского депутата Владимира Сухарева. Народный избранник
вызывающе себя вел в одном из ресторанов города.
Комиссия "Единой России" по этике обсудит неподобающее
поведение астраханского депутата Владимира Сухарева. Народный избранник
вызывающе себя вел в одном из ресторанов города.
Этические нормы, закрепленные в уставе партии, обязывают единороссов
придерживаться принципа сдержанности в
публичном поведении, напомнил ответственный секретарь комиссии по этике Евгений
Ревенко.
"12 февраля на заседании комиссии мы поднимем вопрос о
недостойном поведении Сухарева. Подобные выходки несовместимы с должностью
народного избранника, наносят репутационный ущерб и бросают тень на всю партию",
– сказал депутат Госдумы.
Кроме того, комиссия вынесет решение по действиям депутата
Екатеринбургской городской Думы Елены Дерягиной, которая предложила отказаться
от субсидирования питания учеников начальной школы. С идеей Дерягиной не согласился
общественный фонд "Уральский родительский комитет", направивший обращение
с просьбой привлечь ее к партийной ответственности на имя председателя комиссии
Валентины Терешковой.
Напомним, что достоянием общественности стал факт
неподобающего поведения астраханского депутата Владимира Сухарева. Он в
нетрезвом виде пришел в ресторан, где вызывающе реагировал на замечания службы
безопасности заведения и демонстрировал служебное удостоверение, требуя
пропустить его в зал. Президиум регионального политического совета "Единой
России" принял решение наложить на него партийное взыскание за нетактичное
поведение в общественном месте.