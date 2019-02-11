Анастасия Волочкова опубликовала видео, сделанное во время ее очередного погружения в ледяную купель. Однако многие поклонники сочли, что в этом ролике скандально известная балерина запечатлена пьяной вдрызг.

Анастасия Волочкова опубликовала видео, сделанное во время ее очередного погружения в ледяную купель. Однако многие поклонники сочли, что в этом ролике скандально известная балерина запечатлена пьяной "вдрызг".сохраняет стройность регулярными занятиями в спортзале и у станка, баня, а еще балерину бодрят погружения в ледяную купель. Почти каждый такой "заплыв" артистка документирует на своей страничке в Instagram. Однако по какой-то причине свежий ролик Анастасии на ту же тему вызвал особенно острый приступ негатива среди ее подписчиков."Ну что ж, мои дорогие, у нас здесь опять ледяная купель. Посмотрите, какое произведение искусства (демонстрирует внушительную льдину. – Прим.ред.) природа совершила. Вот такое. Очень красиво. Может, его выкинуть?.. Нет, не надо такое выкидывать, в купели должно такое быть. А вот вы бы сколько смогли просидеть в ледяной купели, просто вопрос? Долго, недолго? Я могу долго, а вы?" – спросила у поклонников, после чего, сказав: "Ой, ну все", поднялась.Несмотря на то, что конкретно к этой публикации балерина закрыла возможность комментирования, фанаты "оттянулись" в отзывах к следующему видео. На нем Анастасия демонстрирует занятия балетом. "Мне не жаль стертых в кровь мозолей ради того счастья, которое есть.🙏🏻 "Плата за успех".. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Волочкова.В итоге, артистке досталось и за этот ролик, и за предыдущий. В частности, многие фанаты сделали вывод, что Анастасия Волочкова пьяна. "Еле языком ворочает... Позор!", "Какой ужас, вчера пьяная в бочке, сегодня скрюченые пальцы в итоге за несколько дней почти пять тысяч зрителей от этого цирка отпмсались", "В предыдущем видео , по– моему , Вы пьяненькая, Анастасия ВОЛОЧКОВА!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Ты хоть видео убери там где ты в кадушке. Пьянь подзаборная. 🤢🤮", "Эх , Настасья Шпагатовна, преувеличиваете Вы свою значимость ! Никому давно не интересны ни ваши мазоли, ни ваши шпагаты в труселях, ни ваши бесконечные любовники. Вы давно кончились! Как личность , как профессионал ! Вы никому неитересны. И Вы наивно полагаете, что все Ваши подписчики вами восхищены?😃😃😃 ладно ...не буду вас переубеждать ....наслаждайтесь", – высказались пользователи Сети.