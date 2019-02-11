В преддверии второго чтения законопроекта о паллиативной помощи единороссы в рамках региональной недели депутатов Госдумы разработали поправки к нормативно-правовому акту. Партийцы провели больше 100 мероприятий по публичному обсуждению документа, заявил депутат нижней палаты, член общественного совета партпроекта ЕР Здоровое будущее Юрий Кобзев.

преддверии второго чтения законопроекта о паллиативной помощиединороссы в рамках региональной недели депутатов Госдумы разработалипоправки к нормативно-правовому акту. Партийцы провели больше 100мероприятий по публичному обсуждению документа, заявил депутат нижнейпалаты, член общественного совета партпроекта "ЕР" "Здоровое будущее" Юрий Кобзев.Поправкиединороссов будут обсуждаться на больших парламентских слушаниях вГосдуме в понедельник, 11 февраля. Они были разработаны партийцами в томчисле по итогам посещения хосписов и паллиативных отделений больниц.Пословам Кобзева, предложения направлены на сохранение качества жизнипациентов. "Речь идет не только о медицинской помощи, но и социальной, идуховной – этои качественный уход, и психологическая поддержка, и обеспечение доступак пациенту представителей религиозных конфессий", – сказал депутат. Онотметил, что на практике это уже есть, теперь необходимо закрепление взаконодательстве.Партийцыпредлагают изменить понятие "обезболивание". В текущей редакциизаконопроекта это "облегчение боли доступными методами". Единороссысчитают, что обезболивание должно вестись теми препаратами, которыереально помогают, а не "доступными средствами", которые по факту есть вналичии."Задача– полностью избавить человека от боли. Поэтому формулировка этой нормыдолжна более четко отвечать этой задаче", – сказал Кобзев.Другаяинициатива направлена на обеспечение обезболивающими препаратами внезависимости от состояния пациента. Сейчас медпомощь может оказываться,если человек подписал согласие на это, однако есть пациенты, которыенаходятся без сознания и не могут этого сделать, отметил Кобзев. "Необходимопрописать в законе нормы, которые обеспечат доступную помощь этихбольных вне зависимости от их состояния", – сказал парламентарий.Крометого, уверены единороссы, нужно развести понятия "поддержание функцийорганизма" и "паллиативная помощь". По словам Кобзева, нужно дать четкоеопределение для избежания риска навязывания излишних медицинских услуг.Напомним,в первом чтении законопроект о паллиативной помощи был Госдумой всередине января. Разработанный по поручению президентанормативно-правовой акт расширяет понятие "паллиативная медицинскаяпомощь" и уточняет порядок ее оказания гражданам, а также вопросысоциального обслуживания неизлечимо больных пациентов. Документпредусматривает оказание паллиативной помощи в том числе в условияхдневного стационара.