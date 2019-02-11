Переправа через Керченский пролив стала одной из самых популярных тем для обсуждения. Украинские СМИ пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию. А иногда в Сети проскальзывают любопытные заявления, озвученные высокопоставленными чинами.

Переправа через Керченский пролив стала одной из самыхпопулярных тем для обсуждения. Украинские СМИ пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию. А иногда в Сети проскальзывают любопытные заявления, озвученныевысокопоставленными чинами.откровениями о переправе через Керченский пролив выступил бывший командующий сухопутными войсками США в Европегенерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, причина появления Крымского моста – чисто экономическая.Ходжесзаявил, что Россия построила переправу, чтобы блокировать Азовское мореи обрушить украинскую экономику. Генерал пояснил: Крымский мост построен так, чтобы через Керченский пролив не смоглипройти корабли из украинских портов Мариуполь и Бердянск."Это не случайность и неошибка проекта", – подчеркнул военный. Главная задача Крымского моста – навредить украинской экономике путем установления полного контроля над Азовским морем, уверен он.Киеве заявляют, что переправа через Керченский пролив серьезноосложнила работу украинских портов на Азовском море. Грузооборот сильноупал, поэтому работники морской отрасли остаются без прибыли, утверждаютв Незалежной. О вреде Крымского моста заявляли и некие работники порта Керчь.Портал "Керчь.ФМ"ранее опубликовал материал, где сообщал, что в 2015 году по Керченскомуподходному каналу могли ходить корабли с осадкой до восьми метров, тогдакак в январе прошлого года этот показатель снизился до 4,9 метра.Процесс активизировался после строительства , подметили СМИ.Из-завозведения переправы на дне начал быстро скапливаться ил, судоходныепути стали мелеть. , жалуются работники порта, убил морскую отрасль в восточном Крыму.Автомобильнаячасть трассы через Керченский пролив была введена в эксплуатацию в маепрошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскомумосту. Она должна открыться в конце 2019 года. По ней будут ходить какпассажирские, так и грузовые составы.