Дональд Трамп без косметических улучшений похож
на ведущего телевикторины или советского
руководителя. Пользователи Сети высмеяли фотожабу с
президентом США, на которой Трамп изображен без волос и с натуральным
цветом кожи.
Дональд Трамп без косметических "улучшений" похож
на ведущего телевикторины или советского
руководителя. Пользователи Сети высмеяли "фотожабу" с
президентом США, на которой Трамп изображен без волос и с "натуральным"
цветом кожи.
Пользователь Twitter с ником Stone Cold опубликовал отредактированное
фото Трампа ранее опубликовал. Американский президент представлен на снимке в
"естественном", по мнению автора, виде: без "пересаженных"
волос на голове и загара на лице, пишет
Подписчики соцсети покатываются от хохота. Многие отмечали, что "отредактированный" Трамп выглядит более естественно – тем не менее, не совсем "нормально", пишет
"Я хотел посмотреть, что произойдет, если взять естественный цвет кожи из-под глаз и применить его к остальной части лица. Кроме того, я убрал прическу и „смыл“ краску для волос. Думаю, именно так Дональд выглядел, если бы был нормальным человеком", – приводит подпись автора публикации телеканал "360".
"Это некрасиво, но, по крайней мере, он больше не
похож на ведущего телевикторины", – заметил один из комментаторов. "Почему-то
парень справа кажется более надежным. Насколько это странно?", "Выглядит
как советский генсек", "Он похож на рисовый пудинг", – публикует
комментарии .
Некоторые сравнивают "натурального" Трампа с
известными злодеями из фильмов.
Пользователи даже начали выкладывать свои собственные работы, среди которых не только фото, но и видеошаржи.
Пост за два дня набрал 62 тысячи лайков.