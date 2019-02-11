Дональд Трамп без косметических улучшений похож на ведущего телевикторины или советского руководителя. Пользователи Сети высмеяли фотожабу с президентом США, на которой Трамп изображен без волос и с натуральным цветом кожи.

Дональд Трамп без косметических "улучшений" похожна ведущего телевикторины или советскогоруководителя. Пользователи Сети высмеяли "фотожабу" спрезидентом США, на которой Трамп изображен без волос и с "натуральным"цветом кожи.Пользователь Twitter с ником Stone Cold опубликовал отредактированноефото Трампа ранее опубликовал. Американский президент представлен на снимке в"естественном", по мнению автора, виде: без "пересаженных"волос на голове и загара на лице, пишетПодписчики соцсети покатываются от хохота. Многие отмечали, что "отредактированный" Трамп выглядит более естественно – тем не менее, не совсем "нормально", пишет"Я хотел посмотреть, что произойдет, если взять естественный цвет кожи из-под глаз и применить его к остальной части лица. Кроме того, я убрал прическу и „смыл“ краску для волос. Думаю, именно так Дональд выглядел, если бы был нормальным человеком", – приводит подпись автора публикации телеканал "360"."Это некрасиво, но, по крайней мере, он больше непохож на ведущего телевикторины", – заметил один из комментаторов. "Почему-топарень справа кажется более надежным. Насколько это странно?", "Выглядиткак советский генсек", "Он похож на рисовый пудинг", – публикуеткомментарии .Некоторые сравнивают "натурального" Трампа сизвестными злодеями из фильмов.Пользователи даже начали выкладывать свои собственные работы, среди которых не только фото, но и видеошаржи.Пост за два дня набрал 62 тысячи лайков.