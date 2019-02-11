Ксения Собчак возмущена манерой друзей, продающих свои
товары в соцсетях, вести торговлю. Телеведущая так разгорячилась, что не постеснялась
использовать ненормативную лексику.
Ксения Собчак возмущена манерой друзей, продающих свои
товары в соцсетях, вести торговлю. Телеведущая так разгорячилась, что не постеснялась
использовать ненормативную лексику.
В личном Instagram Собчак опубликовала внушительных размеров
пост. Отповедь знаменитости получилась очень гневной и была посвящена ее приятелям
дизайнерам. По словам Ксении, продавцы не указывают цену, например, под снимком
товара, а предлагают спрашивать ее в личном сообщении.
"Вы стесняетесь что-ли? Что за пугливое "пришлем в
директ"???? Когда называть цену стало стыдным???? И только самые прогрессивые
типо фарфетча -нажимаешь на картинки-и вот тебе все цены (здесь орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила теледива.
Ксения добавила, что жители России не умеют говорить про
деньги: скрывают зарплату и реальную цену той или иной вещи. Также телеведущая возмущена
отсутствием у коммерсантов здравого смысла.
"Ну это ж реально ад.
Почему надо добавлять еще одно действие чтобы узнать цену? Это же бред! **** (зачем
– прим. ред.) эти переписки "ск стоит столик?" -ответим в директ! Чего сразу то
не написать-я реально не понимаю **** (зачем – прим. ред.) так делать", -
продолжила возмущаться Собчак уже в личном Telegram-канале "Кровавая барыня".
Примечательно, что обычные интернет– обыватели разделяли
негодование Ксении. Многие фолловеры звезды писали, что не берут товар у
продавцов, которые не указывают стоимость сразу.
А вот сами приятели-торгаши отмечали,
что Ксения понимает в коммерции как свинья в апельсинах. "Ксения, сразу
видно, что вы не особо разбираетесь в способах и методах продвижения в
Инстаграмм. Если бы знали – таких вопросов в принципе не возникало)", – язвительно писали они.