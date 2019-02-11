Ксения Собчак возмущена манерой друзей, продающих свои товары в соцсетях, вести торговлю. Телеведущая так разгорячилась, что не постеснялась использовать ненормативную лексику.

Ксения Собчак возмущена манерой друзей, продающих своитовары в соцсетях, вести торговлю. Телеведущая так разгорячилась, что не постесняласьиспользовать ненормативную лексику.В личном Instagram Собчак опубликовала внушительных размеровпост. Отповедь знаменитости получилась очень гневной и была посвящена ее приятелямдизайнерам. По словам Ксении, продавцы не указывают цену, например, под снимкомтовара, а предлагают спрашивать ее в личном сообщении."Вы стесняетесь что-ли? Что за пугливое "пришлем вдирект"???? Когда называть цену стало стыдным???? И только самые прогрессивыетипо фарфетча -нажимаешь на картинки-и вот тебе все цены (здесь орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила теледива.Ксения добавила, что жители России не умеют говорить проденьги: скрывают зарплату и реальную цену той или иной вещи. Также телеведущая возмущенаотсутствием у коммерсантов здравого смысла."Ну это ж реально ад.Почему надо добавлять еще одно действие чтобы узнать цену? Это же бред! **** (зачем– прим. ред.) эти переписки "ск стоит столик?" -ответим в директ! Чего сразу тоне написать-я реально не понимаю **** (зачем – прим. ред.) так делать", -продолжила возмущаться Собчак уже в личном Telegram-канале "Кровавая барыня".Примечательно, что обычные интернет– обыватели разделялинегодование Ксении. Многие фолловеры звезды писали, что не берут товар упродавцов, которые не указывают стоимость сразу.А вот сами приятели-торгаши отмечали,что Ксения понимает в коммерции как свинья в апельсинах. "Ксения, сразувидно, что вы не особо разбираетесь в способах и методах продвижения вИнстаграмм. Если бы знали – таких вопросов в принципе не возникало)", – язвительно писали они.