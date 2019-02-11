России рекомендовали не признавать результаты президентских
выборов на Украине. Израильский политолог Яков Кедми напомнил об ошибке, которую
Москва допустила в 2014 году.
России рекомендовали не признавать результаты президентских
выборов на Украине. Израильский политолог Яков Кедми напомнил об ошибке, которую
Москва допустила в 2014 году.
Если Россия признает результаты , то наступит
на те же грабли и потеряет все оставшиеся зубы, так образно выразился в эфире
телеканала "Россия 1" израильский политолог Яков Кедми. Он считает, что
признание президентом Украины в 2014 году было большой ошибкой.
По мнению эксперта, Украина давно выбрала антирусский курс. Его
придерживаются практически все кандидаты, идущий на выборы. То, что происходит
сейчас, считает Кедми, это пародия на 1990-е годы, когда олигархи покупали
политиков и делили власть, грызясь между собой.
Бывший разведчик уверен, что жители Харькова и Одессы завидуют
крымчанам, но вынуждены смириться с судьбой, так как руководители этих регионов предали своих сограждан. Украина тянется к бандеровскому и петлюровскому прошлому, следующая
остановка будет "Гуляй, поле", считает Яков Кедми. Для того, чтобы этого не
произошло, Россия не должна признавать результаты .
пройдут 31 марта 2019 года.
Лидером рейтинга с недавнего времени является актер и шоумен Владимир
Зеленский, потеснивший с первой позиции Юлию Тимошенко. Комика готовы
поддержать 21,9% избирателей, лидера "Батькивщины" – 19,2%. Действующего
президента поддерживают около 15% электората. Всего в
предвыборной кампании участвуют 44 кандидата, это абсолютный рекорд за всю
историю независимой Украины.