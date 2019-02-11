России рекомендовали не признавать результаты президентских выборов на Украине. Израильский политолог Яков Кедми напомнил об ошибке, которую Москва допустила в 2014 году.

России рекомендовали не признавать результаты президентскихвыборов на Украине. Израильский политолог Яков Кедми напомнил об ошибке, которуюМосква допустила в 2014 году.Если Россия признает результаты , то наступитна те же грабли и потеряет все оставшиеся зубы, так образно выразился в эфиретелеканала "Россия 1" израильский политолог Яков Кедми. Он считает, чтопризнание президентом Украины в 2014 году было большой ошибкой.По мнению эксперта, Украина давно выбрала антирусский курс. Егопридерживаются практически все кандидаты, идущий на выборы. То, что происходитсейчас, считает Кедми, это пародия на 1990-е годы, когда олигархи покупалиполитиков и делили власть, грызясь между собой.Бывший разведчик уверен, что жители Харькова и Одессы завидуюткрымчанам, но вынуждены смириться с судьбой, так как руководители этих регионов предали своих сограждан. Украина тянется к бандеровскому и петлюровскому прошлому, следующаяостановка будет "Гуляй, поле", считает Яков Кедми. Для того, чтобы этого непроизошло, Россия не должна признавать результаты .пройдут 31 марта 2019 года.Лидером рейтинга с недавнего времени является актер и шоумен ВладимирЗеленский, потеснивший с первой позиции Юлию Тимошенко. Комика готовыподдержать 21,9% избирателей, лидера "Батькивщины" – 19,2%. Действующегопрезидента поддерживают около 15% электората. Всего впредвыборной кампании участвуют 44 кандидата, это абсолютный рекорд за всюисторию независимой Украины.