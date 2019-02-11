Певец, супруг телеведущей Регины Тодоренко не на шутку взволновал поклонников новостью о болезни. На своей странице в Instagram Влад Топалов признался, что заболел и ему не разрешают контактировать с близкими.

Певец, супруг телеведущейРегины Тодоренко не на шутку взволновал поклонников новостью о болезни. На своейстранице в Instagram Влад Топалов признался, что заболел и ему не разрешаютконтактировать с близкими."Ну, вот я исвалился. Лежу один, в другой части дома... меня не пускают никуда. Выходить неразрешают.... Стандартная процедура... Чай, мед, лимон, имбирь, уколы,пшыкалки... Ну и т.д. Не болейте! С Богом!" – написал . К своемупосланию певец добавил фото, на котором запечатлен в медицинской маске, сидящимна диване.Фолловеры пожелалиартисту скорейшего выздоровления и посоветовали перетерпеть эти трудности,чтобы не заразить заболевания его маленького сына."И правильноделают, что не пускают. Здоровье малыша превыше всего, а вы выздоравливайтескорее!", "Ай, какнехорошо, у вас же в доме маленький ребеночек. Скорее выздоравливайте", "Ничего,вы справитесь, а от малыша надо держаться подальше. Поправляйтесь", – прокомментировалиподписчики пост Топалова.Как писали "Дни.ру", ранее Влад Топалов раскрыл имяноворожденного сына. Исполнитель рассказал на программе "Привет, Андрей!"телеканала "Россия 1", что малыша назвали Михаилом.Напомним, Влад и Регина Тодоренко долгое время скрывали свои любовныеотношения. Они поженились незадолго до рождения сына. Ведущая передачи"Орел и Решка" подарила певцу наследника в начале декабря 2018 года.