Певец, супруг телеведущей
Регины Тодоренко не на шутку взволновал поклонников новостью о болезни. На своей
странице в Instagram Влад Топалов признался, что заболел и ему не разрешают
контактировать с близкими.
Певец, супруг телеведущей
Регины Тодоренко не на шутку взволновал поклонников новостью о болезни. На своей
странице в Instagram Влад Топалов признался, что заболел и ему не разрешают
контактировать с близкими.
"Ну, вот я и
свалился. Лежу один, в другой части дома... меня не пускают никуда. Выходить не
разрешают.... Стандартная процедура... Чай, мед, лимон, имбирь, уколы,
пшыкалки... Ну и т.д. Не болейте! С Богом!" – написал . К своему
посланию певец добавил фото, на котором запечатлен в медицинской маске, сидящим
на диване.
Фолловеры пожелали
артисту скорейшего выздоровления и посоветовали перетерпеть эти трудности,
чтобы не заразить заболевания его маленького сына.
"И правильно
делают, что не пускают. Здоровье малыша превыше всего, а вы выздоравливайте
скорее!", "Ай, как
нехорошо, у вас же в доме маленький ребеночек. Скорее выздоравливайте", "Ничего,
вы справитесь, а от малыша надо держаться подальше. Поправляйтесь", – прокомментировали
подписчики пост Топалова.
Как писали "Дни.ру", ранее Влад Топалов раскрыл имя
новорожденного сына. Исполнитель рассказал на программе "Привет, Андрей!"
телеканала "Россия 1", что малыша назвали Михаилом.
Напомним, Влад и Регина Тодоренко долгое время скрывали свои любовные
отношения. Они поженились незадолго до рождения сына. Ведущая передачи
"Орел и Решка" подарила певцу наследника в начале декабря 2018 года.