Музыкант Михаил Муромов рассказал, что в прошлом страдал от тяжелой болезни. Исполнитель хита Яблоки на снегу утверждает, что ему удалось вылечить себя самому благодаря уникальной способности.

Музыкант Михаил Муромов рассказал, что в прошлом страдал от тяжелой болезни. Исполнитель хита "Яблоки на снегу"утверждает, что емуудалось вылечить себя самому благодаря уникальной способности.Артистуверен, что его кровь создает магнитные поля, которые оказывают положительноевоздействие на окружающих. Как отметил , этот необычный дар появился у него еще вдетстве. Уже тогда Муромов помогал людям. "Я всегдабыл тепленький. Меня всегда клали женщины в постель, особенно еслив турпоходах больших или спортивных лагерях. А тепленькийне просто так, а из-за того, что магнитные поля", – поделился он.Перед тем как построить карьеру вмузыкальном бизнесе, Михаил некоторое время подрабатывал массажистом. У негобыло много постоянных клиентов. "Я работал в бане массажистом-мойщиком. Ко мнебыла самая большая очередь. Я точки знаю хорошо. А поскольку есть воздействие,а когда точно знаешь, куда давить, то человек у тебя в руках", – передает егослова .За долгие годы только усилил свою способность. Когда врачи обнаружили у музыканта воспаление суставов, то он смог сам вылечить себя. "У меня был бурсит на колене очень большой. Дошло до того, что резать, резать, резать. А я магнитиком его. Хорошим переменным магнитом поводил, поводил и убрал", – пояснил он. Артист добавил, что часто помогает своим близким людям, в частности, снимает сильную головную боль.Муромов также рассказал, что был хорошо знаком с целительницей и астрологом Джуной. По словам певца, эта встреча имела для него большое значение. Экстрасенс обучила артиста своим приемам и техникам. Впоследствии они даже записали совместную песню.