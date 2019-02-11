Поп-король Филипп Киркоров прибыл в Тюмень со своим новым шоуЯ+R – #Цвет настроения… Концерт обещает быть грандиозным – только обслуживать его будет сотня сотрудников. Однако наряд поп-звезды вызвал удивление тюменцев - видимо, Филипп считает, что город находится на Северном полюсе.

Поп-король Филипп Киркоров прибыл в Тюмень со своим новым шоу"Я+R"– #Цвет настроения… Концерт обещает быть грандиозным – только обслуживать егобудет сотня сотрудников. Однако наряд поп-звезды вызвал удивление тюменцев -видимо, Филипп считает, что город находится на Северном полюсе."Тюменский лифтолук", как назвал Филипп Кирокоровразмещенный в Instagramснимок, будущих зрителей шоу изрядно позабавил. Певец облачился в длиннуюдубленку с меховыми отворотами и пушистую меховую шапку. Пользователи отметили,что такой наряд больше подходит полярникам."У нас в Тюмени не так холодно!", " Филиппсобрался наверно на Северный Полюс", "Филипп испугался сибирскихморозов, нарядился в шубейку!", – подшучивают подписчики (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Несмотря на удивление, вызванное обликом Филиппа , фанатыпризнались, что с нетерпением ждут шоу. "Тюмень ждет", "Оченьжалко, что сегодня я не смогу вновь увидеть вас и новое шоу! Но я от всей душижелаю вам удачи", – приветствуют певца гостеприимные горожане.Судя по опубликованной информации, покажет тюменцам грандиозное представление. Билеты на него стоят от 3,9 до 7,5 тысяч рублей. Названиеновой концертной программы схоже с нашумевшим клипом на песню "Цветнастроения синий". В шоу будут задействованы сцена-трансформер, лифты,экраны с 3D-графикой и сотни костюмов. Киркорову помогают 80 участников шоу и персонала,пишет Ura.ru.На днях Филипп встретил Аллу Пугачеву с ее молодым супругом Максимом Галкиным на премьере фильма "Пилигрим" с Еленой Север в главной роли. Поп-король не ожидал столкнуться лицом к лицу с бывшей супругой и немного растерялся. Киркоров даже отказался фотографироваться вместе с Пугачевой и Галкиным.