Поп-король Филипп Киркоров прибыл в Тюмень со своим новым шоуЯ+R
– #Цвет настроения… Концерт обещает быть грандиозным – только обслуживать его
будет сотня сотрудников. Однако наряд поп-звезды вызвал удивление тюменцев -
видимо, Филипп считает, что город находится на Северном полюсе.
Поп-король Филипп Киркоров прибыл в Тюмень со своим новым шоу"Я+R"
– #Цвет настроения… Концерт обещает быть грандиозным – только обслуживать его
будет сотня сотрудников. Однако наряд поп-звезды вызвал удивление тюменцев -
видимо, Филипп считает, что город находится на Северном полюсе.
"Тюменский лифтолук", как назвал Филипп Кирокоров
размещенный в Instagram
снимок, будущих зрителей шоу изрядно позабавил. Певец облачился в длинную
дубленку с меховыми отворотами и пушистую меховую шапку. Пользователи отметили,
что такой наряд больше подходит полярникам.
"У нас в Тюмени не так холодно!", " Филипп
собрался наверно на Северный Полюс", "Филипп испугался сибирских
морозов, нарядился в шубейку!", – подшучивают подписчики (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Несмотря на удивление, вызванное обликом Филиппа , фанаты
признались, что с нетерпением ждут шоу. "Тюмень ждет", "Очень
жалко, что сегодня я не смогу вновь увидеть вас и новое шоу! Но я от всей души
желаю вам удачи", – приветствуют певца гостеприимные горожане.
Судя по опубликованной информации, покажет тюменцам грандиозное представление. Билеты на него стоят от 3,9 до 7,5 тысяч рублей. Название
новой концертной программы схоже с нашумевшим клипом на песню "Цвет
настроения синий". В шоу будут задействованы сцена-трансформер, лифты,
экраны с 3D-графикой и сотни костюмов. Киркорову помогают 80 участников шоу и персонала,
пишет Ura.ru.
На днях Филипп встретил Аллу Пугачеву с ее молодым супругом Максимом Галкиным на премьере фильма "Пилигрим" с Еленой Север в главной роли. Поп-король не ожидал столкнуться лицом к лицу с бывшей супругой и немного растерялся. Киркоров даже отказался фотографироваться вместе с Пугачевой и Галкиным.