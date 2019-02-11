Максим Галкин с удовольствием делится с поклонниками кадрами из жизни своих домочадцев. Юморист опубликовал снимок своей супруги Аллы Пугачевой, которая, по мнению обывателей, заметно похорошела.

Максим Галкин с удовольствием делится с поклонниками кадрамииз жизни своих домочадцев. Юморист опубликовал снимок своей супруги Аллы Пугачевой,которая, по мнению обывателей, заметно похорошела.В личном Instagram Галкин выложил фото, на которомзапечатлена Пугачева и их общий сын Гарри. Мальчик удобно расположился наколенях родительницы.Ниже артист написал, что этот снимок был сделан на празднованиидня рождения дочери певицы Жасмин и бизнесменаИлана Шора – Маргариты. "Алла с Гарри на дне рождения Маргариты Шор, дочеринаших друзей", – отметил Максим.Фолловеры знаменитости отметили,что Примадонна для своего возраста выглядит отлично. Более того, многим кажется,что она помолодела."БОГИНЯ оберегающая свое дитя🤗😇💞(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какже Алла Борисовна хороша!!!!", "Красивая мама, красивый сын!!", "Алла Борисовна Вы прекрасны. Счастья вашейсемье.Деткам здоровья", "Красивая италантливая мама и дети", "Шикарнаяи умная женщина!!! Супер талантливый и заботливый муж!!! Красивые и счастливыедети!!!", – писали интернет-обыватели.Меж тем, в СМИ пишут, что Алла Борисовна страдаетот тяжкого недуга – сахарного диабета. Артистка вынуждена постоянно сидеть надиете и принимать препараты инсулина, что очень сильно осложняет ей жизнь.