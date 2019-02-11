Максим Галкин с удовольствием делится с поклонниками кадрами
из жизни своих домочадцев. Юморист опубликовал снимок своей супруги Аллы Пугачевой,
которая, по мнению обывателей, заметно похорошела.
Максим Галкин с удовольствием делится с поклонниками кадрами
из жизни своих домочадцев. Юморист опубликовал снимок своей супруги Аллы Пугачевой,
которая, по мнению обывателей, заметно похорошела.
В личном Instagram Галкин выложил фото, на котором
запечатлена Пугачева и их общий сын Гарри. Мальчик удобно расположился на
коленях родительницы.
Ниже артист написал, что этот снимок был сделан на праздновании
дня рождения дочери певицы Жасмин и бизнесмена
Илана Шора – Маргариты. "Алла с Гарри на дне рождения Маргариты Шор, дочери
наших друзей", – отметил Максим.
Фолловеры знаменитости отметили,
что Примадонна для своего возраста выглядит отлично. Более того, многим кажется,
что она помолодела.
"БОГИНЯ оберегающая свое дитя🤗😇💞(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "Как
же Алла Борисовна хороша!!!!", "Красивая мама, красивый сын!!", "Алла Борисовна Вы прекрасны. Счастья вашей
семье.Деткам здоровья", "Красивая и
талантливая мама и дети", "Шикарная
и умная женщина!!! Супер талантливый и заботливый муж!!! Красивые и счастливые
дети!!!", – писали интернет-обыватели.
Меж тем, в СМИ пишут, что Алла Борисовна страдает
от тяжкого недуга – сахарного диабета. Артистка вынуждена постоянно сидеть на
диете и принимать препараты инсулина, что очень сильно осложняет ей жизнь.