Со дня смерти Иосифа Кобзона прошло почти полгода. Но его вдова до сих пор не привел в порядок все многочисленные дела патриарха отечественной эстрады.

Со дня смерти Иосифа Кобзона прошло почти полгода. Но его вдова до сих пор не привел в порядок все многочисленные дела патриарха отечественной эстрады.Нелли Кобзон прожила с легендарным артистом 48 лет, став для него третьей и последней женой. Поэтому теперь ей особенно трудно без мужского плеча рядом. "Ушла больше, чем половина меня, – вздыхает вдова. – Я пытаюсь после смерти мужа обрести душевное равновесие, и не могу".Свою миссию на земле цветущая Нелли Михайловна видит в продолжении дела мужа – творить добро. У нее масса задумок, она говорит, что должна многое успеть сделать. "Конечно мне приходится непросто, – сообщила она программе "Ты не поверишь!" на НТВ. – Ведь одно присутствие Иосифа Давыдовича открывало многие двери, решало самые сложные вопросы (например, он помог освободить многих заложников из захваченного в 2002 году террористами здания "Норд-Оста" – Прим. ред.). Я так, конечно, не смогу, но очень буду стараться".Сегодня Нелли Кобзон возглавила благотворительный фонд имени своего мужа. Правда, когда она оценила масштаб работы, которую певец успевал делать параллельно с эстрадной карьерой, поначалу испугалась, однако уверена, что у нее все получится.Напомним, сам при жизни входил в состав нескольких благотворительных организаций, был президентом регионального фонда"Щит и лира", созданного Общественным Советом и Главным управлением внутренних дел города Москвы. Он помогал детям сотрудников милиции,погибших при исполнении служебного долга, содержал два детских дома, щедро жертвовал на восстановление православных храмов и помогал евреям.