Исполнитель
поделился впечатлениями от 61-ой церемонии вручения музыкальной премии Грэмми
в своем Instagram-аккаунте. Дима Билан остался крайне разочарован.
Исполнитель
поделился впечатлениями от 61-ой церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми"
в своем Instagram-аккаунте. Дима Билан остался крайне разочарован.
Победу в конкурсе одержал
музыкант из США Дональд Гловер, больше известный под псевдонимом Childish
Gambino. Он получил награду за песню This is America. Он стал
лучшим и в нескольких других номинациях. Однако за наградами певец не пришел.
высказал свое мнение на песенный конкурс.
Музыкант
остался недоволен увиденным, о чем сообщил подписчикам своего микроблога в Stories, раскритиковав нынешних обладателей "Грэмми".
"Где эти стержневые люди? Где
столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь —
и все какой-то штамп, какая-то пародия... Жалко! Таких, как Уитни Хьюстон,
конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, есть
какие-то поколенческие запросы, но... Все, что было сделано раньше, имело
какой-то вес. А сейчас – временщики!" – заявил Билан. При этом
певец отметил, что был рад, что выступили такие исполнители как Дайана Росс и Алиша
Кис.
Отметим, что
Дима – не единственный, кто разнес "Грэмми". Во время церемонии
также прозвучала критика в адрес организаторов мероприятия от рэпера Дрейка.
По его словам, "Грэмми" давно стала лишь бизнесом и не учитывает
реальных заслуг исполнителей.