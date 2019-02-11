Исполнитель поделился впечатлениями от 61-ой церемонии вручения музыкальной премии Грэмми в своем Instagram-аккаунте. Дима Билан остался крайне разочарован.

Исполнительподелился впечатлениями от 61-ой церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми"в своем Instagram-аккаунте. Дима Билан остался крайне разочарован.Победу в конкурсе одержалмузыкант из США Дональд Гловер, больше известный под псевдонимом ChildishGambino. Он получил награду за песню This is America. Он сталлучшим и в нескольких других номинациях. Однако за наградами певец не пришел.высказал свое мнение на песенный конкурс.Музыкантостался недоволен увиденным, о чем сообщил подписчикам своего микроблога в Stories, раскритиковав нынешних обладателей "Грэмми"."Где эти стержневые люди? Гдестолпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты? Смотришь —и все какой-то штамп, какая-то пародия... Жалко! Таких, как Уитни Хьюстон,конечно, ждать вообще не приходится. Хорошо, надо делать скидку, естькакие-то поколенческие запросы, но... Все, что было сделано раньше, имелокакой-то вес. А сейчас – временщики!" – заявил Билан. При этомпевец отметил, что был рад, что выступили такие исполнители как Дайана Росс и АлишаКис.Отметим, чтоДима – не единственный, кто разнес "Грэмми". Во время церемониитакже прозвучала критика в адрес организаторов мероприятия от рэпера Дрейка.По его словам, "Грэмми" давно стала лишь бизнесом и не учитываетреальных заслуг исполнителей.