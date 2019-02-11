Сумма материального ущерба превысила 10 тысяч рублей

Сумма материального ущерба превысила 10 тысяч рублейВ Камешково 23-летнего местного жителя обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ноябре прошлого года молодой человек украл золотые украшения у своей знакомой. Находясь дома у девушки, парень воспользовался моментом, когда хозяйка оставила его без внимания, взял лежавшие в серванте ювелирные изделия и ушел из квартиры. Сумма материального ущерба превысила 10 тысяч рублей.Правоохранители установили места, в которых сбывалось похищенное, а затем задержали и самого злоумышленника. Молодой человек во всем признался, пояснив, что в скупку сдал почти все украденное, лишь потерял один золотой браслет.Материалы уголовного дела направлены в суд.