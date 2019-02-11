Казахстан открыт для бизнеса. Kusto Group приняла решение об инвестициях, направленных на построение современной сельскохозяйственной отрасли в Казахстане. Еркин Татишев убежден, что необходимо поддерживать внутреннего производителя и в то же время изучать и выходить на новые рынки.

Казахстан открыт для бизнеса. Kusto Group приняла решение обинвестициях, направленных на построение современной сельскохозяйственнойотрасли в Казахстане. Еркин Татишев убежден, что необходимоподдерживать внутреннего производителя и в то же время изучать ивыходить на новые рынки.Еркин Татишев : Казахстан открыт для бизнеса"Борьба между политикой открытости и изоляционизмом в международнойторговле – явление не новое. Однако в последнее время глобальный интереск так называемым "торговым войнам" значительно увеличился. Во многом,это обусловлено ростом напряженности между Китаем и США: недавно страныввели ряд тарифов на продукцию, несмотря на предупреждение МВФ и другихорганизаций о том, что это противостояние может существенно замедлитьрост мировой экономики", – пишет Еркин Татишев, основатель Kusto Group.Чтокасается моего родного Казахстана, глубокая приверженность политикеоткрытости и стратегия сотрудничества в торговле – вот основныекомпоненты наметившегося успеха и того, что делает Казахстан уникальным.Экономическая интеграция с соседними, а также некоторыми удаленнымистранами, такими как Вьетнам, позволила нам привлечь прямые иностранныеинвестиции и ускорить развитие Казахстана, эффективно используягеографическую близость к региону, где проживает более двух млрдпотребителей, отметил Еркин Татишев, председатель Совета директоровKusto Group.Почему Kusto Group инвестирует в КазахстанКонечно, Казахстан известен, в первую очередь, как экспортер сырья:нефти, урана и других ценных металлов. Отчасти благодаря этим ресурсамстрана глубоко интегрирована в мировую экономику. Но, как мы знаем,использование для экономического роста только сырьевых товаров имеетсвои риски.Сегодня мы должны прилагать больше усилий для диверсификацииэкономики Казахстана, рационально используя природные ресурсы и силуконкурентного преимущества, чтобы создавать долгосрочные источники ростаблагосостояния и доходов, особенно в отсталых отраслях нашей экономики.Иными словами, чтобы построить современную, интегрированнуюсельскохозяйственную отрасль, мы должны вернуться к использованию нашихбогатых земельных ресурсов, основываясь на давних традициях бережногоотношения к земле.Казахстан располагает более чем 180 миллионовгектаров земель, подходящих для сельскохозяйственного производства, приэтом активно обрабатывается лишь 20 миллионов гектаров. Эти цифры ужедемонстрируют уникальность нашей страны – мы обладаем практическибезграничными возможностями для развития. Рядом с нами проживаютмиллионы требовательных потребителей – в России, Китае, на БлижнемВостоке и в других регионах. Они стремятся покупать качественную,натуральную продукцию: от зерновых и плодовых культур до говядины,баранины и других источников белка, полученных без использования ГМО.Намировом рынке найдется немного отраслей, более взаимосвязанных, чемсельское хозяйство. Фермеры, владельцы животноводческих хозяйств,поставщики и оптовые продавцы вместе несут ответственность за конечныйрезультат.Для эффективного развития этой отрасли крайне важнавозможность работать и торговать свободно. Именно поэтому Kustoиспользует новые технологии. По мере роста населения и его покупательнойспособности возникает необходимость расширяться и инвестировать врегионы с неиспользованным сельскохозяйственным потенциалом, такие какКазахстан.Kusto Group и бизнес в КазахстанеKusto Group приняла решение об инвестициях, направленных напостроение современной сельскохозяйственной отрасли в Казахстане.Приведем пример: всего один штат США, такой как Небраска, способенежегодно пополнять бюджет страны более чем на 30 млрд долларов. Мыубеждены, что Казахстан может достичь таких же или даже лучшихрезультатов.Недавно руководители Kusto, включая Татишева,создали совместное предприятие с американской компанией BaumgartnerAgriculture Science and Service (BASS), ведущим производителем семян безГМО. Она способна обеспечить поставки семян, отобранных для местныхусловий выращивания. В сочетании с эффективными агротехническимиметодами, включая современную ирригацию, это позволит получитькачественный и безопасный корм для породыЧерный ангус,выращиваемой KazBeef, компанией, входящей в Kusto Group. На протяжениивсей производственно-сбытовой цепочки мы видим возможности для роставспомогательных предприятий, которые помогут создать новые рабочие местав отрасли.В условиях открытой экономики другие компании могут вести собственнуюполитику и стремиться к партнерству и сотрудничеству так же, как этосделали мы в Kusto Group. И чтобы Казахстан действительно смогреализовать свой огромный сельскохозяйственный потенциал, продукция этойотрасли должна поставляться на экспорт, привлекая новых потребителей.Поэтому я одобряю подход нашего правительства к построению открытойэкономики, основанной на торговле.Открытая торговля – это улица сдвусторонним движением. Когда страны торгуют свободно, создаются новыеформы сотрудничества, формируются позитивные связи. Инвестиции вторговлю обеспечивают поступление средств для борьбы с бедностью, низкойзанятостью, повышают производительность и расширяют возможности длялюдей.Используя знание местной специфики, в Kusto Group мысоздали предприятие, ориентированное на глобальный рынок. Открытаяторговля в стране основания компании – Казахстане, а также во многихстранах, где представлена Kusto Group, имеет принципиальное значение длянашего роста.Еркин Татишев убежден, что необходимоподдерживать внутреннего производителя и в то же время изучать ивыходить на новые рынки, как создавая совместные предприятия, так иобмениваясь передовыми практиками.