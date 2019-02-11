Патроны он тоже изготавливал сам
Патроны он тоже изготавливал сам
В Коврове местного жителя подозревают в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Осенью 2015 года мужчина смастерил огнестрельное оружие из фрагментов старой кровати, которым убивал скот по просьбе местных жителей.
Эксперты подтвердили, что изъятое ружьё калибра 10,3 мм - самодельное и относится к короткоствольному гладкоствольному дульнозарядному огнестрельному оружию с воспламенением капсюльного типа. Однако лицензии на хранение и ношение оружия у ковровчанина не было.
Мужчина признал свою вину. Оказалось, что патроны он тоже изготавливал сам.
Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.