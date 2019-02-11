Патроны он тоже изготавливал сам

Патроны он тоже изготавливал самВ Коврове местного жителя подозревают в незаконном изготовлении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Осенью 2015 года мужчина смастерил огнестрельное оружие из фрагментов старой кровати, которым убивал скот по просьбе местных жителей.Эксперты подтвердили, что изъятое ружьё калибра 10,3 мм - самодельное и относится к короткоствольному гладкоствольному дульнозарядному огнестрельному оружию с воспламенением капсюльного типа. Однако лицензии на хранение и ношение оружия у ковровчанина не было.Мужчина признал свою вину. Оказалось, что патроны он тоже изготавливал сам.Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.