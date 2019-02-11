Всю украденную технику мужчина перепродавал

Всю украденную технику мужчина перепродавалВ Коврове ранее судимый местный житель весной прошлого на рынке увидел у одного из посетителей смартфон и, воспользовавшись моментом украл его. Ущерб составил 11 тысяч рублей.Но этого ему не хватило. Придя в гости к знакомой в квартиру на улице Сосновой, он украл ноутбук, стоявший на столе в комнате.Всю украденную технику ковровчанин продал, но после того, как его поймали, попытался помочь найти и вернуть чужие вещи.Ковровский городской суд признал его виновным. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима.