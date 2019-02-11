Пожар начался из-за неосторожного курения

Пожар начался из-за неосторожного куренияВ Коврове произошел пожар, в котором пострадал местный житель. Вечером 10 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Белинского. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.По прибытию пожарные увидели, что из квартиры идет дым. Попав в квартиру, спасатели нашли 78-летнего мужчину, надели на него спасательное устройство дыхательного аппарата и вывели на улицу, передав в руки врачей скорой помощи.Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Причина – неосторожность при курении.