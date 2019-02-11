Россия
продолжает борьбу за Белоруссию. Посол России в братской республике
Михаил Бабич дал интервью одному из телеканалов, где довольно откровенно
высказался о работе Запада по отрыву Минска от Москвы. По всей
видимости, таким образом Кремль дал понять, что прекрасно осведомлен о
том бардаке, который развел под своим носом Александр Лукашенко за 25 лет
президентства.
Россия
продолжает борьбу за Белоруссию. Посол России в братской республике
Михаил Бабич дал интервью одному из телеканалов, где довольно откровенно
высказался о работе Запада по отрыву Минска от Москвы. По всей
видимости, таким образом Кремль дал понять, что прекрасно осведомлен о
том бардаке, который развел под своим носом Александр Лукашенко за 25 лет
президентства.
По
словам Бабича, западные страны на протяжении многих лет ведут хорошо
спланированную, организованную и системную работу, на которую выделены
сотни миллионов долларов и евро через различные организации в сфере
культуры, образования и гуманитарных проектов.
Посол России отметил, что при президентстве
Лукашенко особое внимание Запад уделяет работе с молодым поколением,
которое идеологически обрабатывают, в том числе путем искажения
исторических фактов. Для этого используются современные информационные
технологии, подчеркнул Бабич, добавив, что возможности западных центров
хорошо известны по Грузии и Украине.
Дипломат
уверен: США и Европа стремятся посеять недоверие между Россией и
Белоруссией, оторвать страны друг от друга в идеологическом,
экономическом и гуманитарном плане.
В
последнее время отношения между Москвой и Минском осложнились.
недоволен, что Россия отказывается компенсировать
Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной отрасли, а Кремль, в
свою очередь, недоволен ходом интеграции двух стран в рамках Союзного
государства.
Для
шантажа России Лукашенко использует США и Китай. Так, недавно Минск
объявил об увеличении количества американских дипломатов в братской
республике. Что касается Пекина, то китайцы строят крупный
индустриальный парк. Кроме того, белорусское руководство надеется на
китайские кредиты.
Несколько
раундов переговоров между и президентом России Владимиром
Путиным в прошлом году ни к чему не привели. Следующая встреча состоится
13 февраля в Сочи. В Кремле отметили, что главы государств обсудят
"спорные вопросы двусторонних отношений".