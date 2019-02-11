Россия продолжает борьбу за Белоруссию. Посол России в братской республике Михаил Бабич дал интервью одному из телеканалов, где довольно откровенно высказался о работе Запада по отрыву Минска от Москвы. По всей видимости, таким образом Кремль дал понять, что прекрасно осведомлен о том бардаке, который развел под своим носом Александр Лукашенко за 25 лет президентства.

Россияпродолжает борьбу за Белоруссию. Посол России в братской республикеМихаил Бабич дал интервью одному из телеканалов, где довольно откровенновысказался о работе Запада по отрыву Минска от Москвы. По всейвидимости, таким образом Кремль дал понять, что прекрасно осведомлен отом бардаке, который развел под своим носом Александр Лукашенко за 25 летпрезидентства.Пословам Бабича, западные страны на протяжении многих лет ведут хорошоспланированную, организованную и системную работу, на которую выделенысотни миллионов долларов и евро через различные организации в сферекультуры, образования и гуманитарных проектов.Посол России отметил, что при президентствеЛукашенко особое внимание Запад уделяет работе с молодым поколением,которое идеологически обрабатывают, в том числе путем искаженияисторических фактов. Для этого используются современные информационныетехнологии, подчеркнул Бабич, добавив, что возможности западных центровхорошо известны по Грузии и Украине.Дипломатуверен: США и Европа стремятся посеять недоверие между Россией иБелоруссией, оторвать страны друг от друга в идеологическом,экономическом и гуманитарном плане.последнее время отношения между Москвой и Минском осложнились.недоволен, что Россия отказывается компенсироватьБелоруссии потери от налогового маневра в нефтяной отрасли, а Кремль, всвою очередь, недоволен ходом интеграции двух стран в рамках Союзногогосударства.Дляшантажа России Лукашенко использует США и Китай. Так, недавно Минскобъявил об увеличении количества американских дипломатов в братскойреспублике. Что касается Пекина, то китайцы строят крупныйиндустриальный парк. Кроме того, белорусское руководство надеется накитайские кредиты.Несколькораундов переговоров между и президентом России ВладимиромПутиным в прошлом году ни к чему не привели. Следующая встреча состоится13 февраля в Сочи. В Кремле отметили, что главы государств обсудят"спорные вопросы двусторонних отношений".