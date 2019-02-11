Начался прием заявок на участие в общероссийском конкурсе по выбору живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного великого князя Владимира. Духовно-культурный центр возводится на берегу Москва-реки, в жилом комплексе Город на реке Тушино-2018.

Начался прием заявок на участие в общероссийском конкурсе повыбору живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольноговеликого князя Владимира. Духовно-культурный центр возводится на берегу Москва-реки,в жилом комплексе "Город на реке Тушино-2018".В состав жюри конкурса вошли известные и уважаемыеискусствоведы и служители церкви: протоиереи Леонид Калинин и Андрей Юревич,профессор, заслуженный деятель искусствоведения Андрей Баталов, народныйхудожник Евгений Максимов.Сопредседателем жюри выступил предприниматель Леонид Федун.Он же обеспечил и призовой фонд конкурса – 3 миллиона 300 тысяч рублей. Победителяпригласят к непосредственной работе над проектом."Задача конкурса заключается в том, чтобы вовлечьхудожников, мастерские, творческие коллективы и артели в работу по мозаичномуоформлению фасадов будущего храма", – говорит Леонид Федун. Бизнесменрассказал, что конкурс будет открыты, без каких-либо строгих рамок отбора.Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогутпроявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свойуникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы.В 2018 году на территории жилого района "Город на рекеТушино-2018" началось строительство духовно-культурного центра. В законченномвиде он будет представлять собой архитектурный комплекс, состоящий из храмасвятого равноапостольного великого князя Владимира, отдельно стоящей звонницы,часовни и культурно-выставочного центра.Внешний периметр храма украсят мозаичные панно, на которыхпредстанет более чем тысячелетняяисторию Русской Православной Церкви, начиная с исторического момента выбораверы князем Владимиром до восстановления поруганных святынь – соборов,монастырей и церквей на рубеже ХХ-ХХI веков.Строительства комплекса на берегу Москвы-реки стало важным факторомформирования приходской жизни в этой части города, сказал сопредседатель жюриПреосвященный Парамон епископ Бронницкий."Храм святого князя Владимира – это не только место, где людисмогут вознести свои молитвы Богу, обрести душевный покой и равновесие, этотакже напоминание жителям столицы и ее гостям о вере, испытаниях, богатейшейистории Русской Церкви и нашего Отечества", – отметил служитель церкви.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2019года, а его результаты объявят 15 мая.