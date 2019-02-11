Начался прием заявок на участие в общероссийском конкурсе по
выбору живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного
великого князя Владимира. Духовно-культурный центр возводится на берегу Москва-реки,
в жилом комплексе Город на реке Тушино-2018.
Начался прием заявок на участие в общероссийском конкурсе по
выбору живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного
великого князя Владимира. Духовно-культурный центр возводится на берегу Москва-реки,
в жилом комплексе "Город на реке Тушино-2018".
В состав жюри конкурса вошли известные и уважаемые
искусствоведы и служители церкви: протоиереи Леонид Калинин и Андрей Юревич,
профессор, заслуженный деятель искусствоведения Андрей Баталов, народный
художник Евгений Максимов.
Сопредседателем жюри выступил предприниматель Леонид Федун.
Он же обеспечил и призовой фонд конкурса – 3 миллиона 300 тысяч рублей. Победителя
пригласят к непосредственной работе над проектом.
"Задача конкурса заключается в том, чтобы вовлечь
художников, мастерские, творческие коллективы и артели в работу по мозаичному
оформлению фасадов будущего храма", – говорит Леонид Федун. Бизнесмен
рассказал, что конкурс будет открыты, без каких-либо строгих рамок отбора.
Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут
проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой
уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы.
В 2018 году на территории жилого района "Город на реке
Тушино-2018" началось строительство духовно-культурного центра. В законченном
виде он будет представлять собой архитектурный комплекс, состоящий из храма
святого равноапостольного великого князя Владимира, отдельно стоящей звонницы,
часовни и культурно-выставочного центра.
Внешний периметр храма украсят мозаичные панно, на которых
предстанет более чем тысячелетняя
историю Русской Православной Церкви, начиная с исторического момента выбора
веры князем Владимиром до восстановления поруганных святынь – соборов,
монастырей и церквей на рубеже ХХ-ХХI веков.
Строительства комплекса на берегу Москвы-реки стало важным фактором
формирования приходской жизни в этой части города, сказал сопредседатель жюри
Преосвященный Парамон епископ Бронницкий.
"Храм святого князя Владимира – это не только место, где люди
смогут вознести свои молитвы Богу, обрести душевный покой и равновесие, это
также напоминание жителям столицы и ее гостям о вере, испытаниях, богатейшей
истории Русской Церкви и нашего Отечества", – отметил служитель церкви.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля 2019
года, а его результаты объявят 15 мая.