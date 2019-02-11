В Евросоюзе дикий скандал разгорелся уже между Францией и Германией. Казалось бы, ничто не предвещало. Ведь буквально в январе в немецком Ахене Эммануэль Макрон и Ангела Меркель оформили свои отношения.

В Евросоюзе дикий скандал разгорелся уже между Францией и Германией. Казалось бы, ничто не предвещало. Ведь буквально в январе в немецком Ахене Эммануэль Макрон и Ангела Меркель оформили свои отношения. Они были столь счастливы, что на ум приходило сравнение с ЗАГСом.Это был эпический договор о германо-французском сотрудничестве и интеграции. Договорились создать внутри ЕС особо тесный союз — активнее защищать германо-французские интересы и укреплять конкурентоспособность двух стран. Шли к подписанию через романтичные ухаживания.Вот они, словно голубки в ноябре прошлого года. Вот как преображает людей любовь. А вот уже и подписи. Мол, обещал жениться и вот... Но медовый месяц между странами продлился недолго. Не прошло и двух недель, как немецкая Süddeutsche Zeitung заявила об "измене" Макрона. Газета опубликовала утечку, что Франция планирует выступить против "Северного потока-2". Ни с того ни с сего. Как гром среди ясного неба. Как же так? Ведь договаривались о совместных интересах и укреплять конкурентоспособность?..Германия меняет свою энергетическую стратегию — закрывает все свои атомные станции и сокращает сжигание угля. Приоритет — газу. А по трубе напрямую из России он — самый дешевый. А тут Франция – против. Предательский холодок подозрений ползал по спине Меркель недолго. Официальный представитель МИДа Франции подтвердил, что Париж действительно решил проголосовать за поправки к газовой директиве ЕС, которые осложнят строительство "Северного потока-2". Это откровенно антинемецкий шаг. Макрон, похоже, "изменил" с Трампом — поменял бабушку на дедушку.Бабушка тем временем готова была встретить Макрона в Мюнхене. Там на ежегодной международной конференции по безопасности планировалось их совместное выступление. Там-то и могла бы покинутая Меркель задать Макрону некоторые уточняющие вопросы, выяснить отношения. Но не тут-то было. Из администрации Макрона сообщили, что встреча с Меркель для него не в приоритете, мол, трудности с расписанием, просят начинать без Макрона.Впрочем, Меркель тоже не проста. Францию кое-как уломали не делать резких движений против "Северного потока-2". Да, Макрон импульсивен. И для него сейчас проблемы с "желтыми жилетами" внутри страны куда важнее политеса с Меркель и даже всей Германии.9 февраля более 50 тысяч "желтых жилетов" опять вышли на улицу с протестами. Вся Франция обсуждает, как фотографу полицейская граната оторвала кисть руки. А Макрон хочет перекрыть все это, разбрасывая из Парижа резкие заявления по международным делам. Так, для отвлечения внимания и чтобы показать, сколь крут. То по "Северному потоку-2": хотя какое дело до него Франции? То по Венесуэле: мол, признаем президентом там мятежного Гуайдо. Хотя, с какой стати? И не вмешательство ли это? Как если бы какая-то страна признала лидером Франции кого-то из лидеров "желтых жилетов". Понравилось ли бы это Макрону? Хотя нечто похожее уже произошло."Вести недели" уже рассказывали, как вице-премьер правительства Италии прямо под Парижем ласково принимал делегацию "желтых жилетов", тех самых, которых зажимают на французских госканалах, и тех самых, что благодарят телекомпанию RT за честные репортажи.Понятно, почему Макрона от RT и "Спутника" трясет. Мол, они — эти российские СМИ — и виноваты в том, что происходит в Париже. А он — Макрон — просто жертва. Президент, занявший свой пост за счет PR-технологий и воcпринимает мир как набор PR-ходов. На сей раз против него самого, Макрона.