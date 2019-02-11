В центральном матче 26 тура английской премьер-лиги встречались Манчестер Сити и лондонский Челси. Чемпион Англии нанес столичному клубу сокрушительное поражение с результатом 6:0.

В центральном матче 26 тура английской премьер-лиги встречались "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Чемпион Англии нанес столичному клубу сокрушительное поражение с результатом 6:0.Уже на четвертой минуте Рахим Стерлинг с близкого расстояния расстрелял ворота Кепы Аррибасалаги. Прошло 9 минут, и Серхио Агуэро удвоил преимущество "горожан". Тот же Агуэро довел счет до крупного на 19 минуте. Продолжил избиение "синих" Илкай Гюндоган на 25 минуте. При счете 4:0 команды ушли на перерыв.Во втором тайме ситуация не изменилась. Агуэро с пенальти забил свой третий гол в матче. Это 11 хет-трик аргентинца в премьер-лиге. Поставил точку в матче Рахим Стерлинг – 6:0. "Челси" потерпел самое крупное поражение за то время, что клуб принадлежит Роману Абрамовичу."Манчестер Сити" сравнялся с "Ливерпулем" по количеству очков – 65, но у "красных" на одну встречу меньше. "Челси" находится на шестом месте с 50 очками.