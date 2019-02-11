Приятельница парализованной поклонницы Ани Лорак обратилась к артистке с просьбой об автографе. Она написала на официальный сайт певицы, однако ответа не получила.

Приятельница парализованной поклонницы Ани Лорак обратилась к артистке с просьбой об автографе. Она написала на официальный сайт певицы, однако ответа не получила.В 26 Кристину Никулину из Саратова сразил ишемический инсульт. С тех пор женщина парализована (работает только правая рука) и полностью зависит от отца-пенсионера, который за ней ухаживает. Из доступных развлечений только телевизор и мобильный телефон. А еще Кристина обожает творчество Ани Лорак.Печальную историю поклонницы украинской дивы на своей страничке в социальной сети Facebook рассказала студентка мединститута Виктория Федорова, с которой та недавно познакомилась, когда в очередной раз лежала в больнице. "Я писала на официальный сайт певицы с единственной просьбой – подписать Кристине открытку, но мне никто не ответил. Может быть, у кого-то из зрителей будет возможность взять для Кристины автограф? Ведь в ее жизни так мало радости и чудес, а песни Лорак дарят ей надежду. Кристина очень преданная поклонница, она даже в больницу с собой брала газетные вырезки о певице", – цитирует Викторию Федорову .9 февраля Ани Лорак как раз выступала в Саратове и, по всей видимости, благодаря перепостам и лайкам пост Федоровой дошел до звездного адресата. Позже выяснилось, что письмо Виктории просто попало в спам, поэтому Ани не смогла его увидеть. Когда же Лорак узнала трагическую историю Кристины Никулиной, то подписала ей открытку, записала видеообращение и даже передала небольшой подарок.Можно только представить реакцию парализованной поклонницы Ани Лорак. "Когда Кристина увидела презенты, растрогалась до слез. Все спрашивала: "А как она обо мне узнала?" Казалось бы, такая мелочь, но для нас это стало настоящим чудом. Спасибо всем неравнодушным, кто нам помогал!" – поблагодарила Виктория Федорова.