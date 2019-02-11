Вице-чемпион Франции Монако в матче 26 тура Лиги 1 не смог удержать победу в гостевой игре с Монпелье – 2:2, Кроме того в этой встрече получил травму полузащитник монегасков и сборной России Александр Головин.

Вице-чемпион Франции "Монако" в матче 26 тура Лиги 1 не смог удержать победу в гостевой игре с "Монпелье" – 2:2, Кроме того в этой встрече получил травму полузащитник монегасков и сборной России Александр Головин.Желсон Мартиньш забил 14 минуте и вывел "Монако" вперед. В дальнейшем гости могли развит преимущество, но выгоднейшие моменты упустили тот же Мартиньш и Радамель Фалькао. А после первого часа игры на монегасков обрушились неприятности. Гаэтан Ляборд сравнял счет, тренера Леонарду Жардима удалили со скамейки запасных, а Александр Головин получил травму, и его пришлось заменить.Однако на 82 минуте Радамель Фалькао снова огочил "Монпелье". Однако столь нужную победу гости не удержали. В их ворота был назначен пенальти. Вратарь Даниэл Субашич дотянулся до мяча, но тот уже пересек линию ворот. И тут же гости остались в меньшинстве после удаления Жемерсона.В итоге ничья 2:2, помешавшая "Монако" выбраться из зоны вылета. В активе команды, занимающей 18 место, 19 очков. Головин получил травму, третью за сезон. Сроки восстановления Александра пока неизвестны.