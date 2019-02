На сайте университета Джона Гопкинса были опубликованы сделанные космическим аппаратом New Horizons снимки карликовой планеты (486958) 2014 MU69, более известной под своим неофициальным названием – Ультима Туле. Увиденное заставило ученых пересмотреть свои представления о том, как возникла Солнечная система.

На сайте университета Джона Гопкинса были опубликованы сделанные космическим аппаратом New Horizons снимки карликовой планеты (486958) 2014 MU69, более известной под своим неофициальным названием – Ультима Туле. Увиденное заставило ученых пересмотреть свои представления о том, как возникла Солнечная система.Как и предполагали ученые-астрономы, чем больше человечество будет узнавать о происходящем на самом краю Солнечной системы, тем больше новых вопросов будет у него возникать и тем сложнее будет становиться картина мира. Очередную загадку принесли сделанные зондом New Horizons снимки карликовой планеты Ультима Туе, которая находится в поясе Койпера."Эти снимки в очередной раз поставили перед нами интересную научную загадку. Мы никогда не видели ничего подобного в Солнечной системе и пока нам абсолютно не понятно, как подобная структура могла в принципе возникнуть", – цитирует РИА Новости руководителя проекта New Horizons Алана Стерна.Новую головоломку ученым подкинула форма астероида. Если раньше научное сообщество думало, что имеет дело со своего рода "снеговиком" – двумя связанными друг с другом шарообразными объектами разного размера и даже имело вполне научные гипотезы о возникновении такой формы, то теперь все изыскания отправились насмарку. Дело в том, что планета оказалась плоской."Конечно, столь быстрая скорость полета New Horizons не позволяет нам раскрыть точную форму Ультимы Туле. С другой стороны, даже эти снимки показывают, что она гораздо более плоская, чем мы ожидали и предполагали", – заметил научный руководитель миссии из университета Джона ГопкинсаХэл Уивер.Он подчеркнул, что даже в таком виде полученные данные заставят ученых пересмотреть свои теории о зарождении Солнечной системы. Пока же научное сообщество затрудняется ответить, как вообще мог возникнуть космический объект столь неестественной формы.Астероид (486958) 2014 MU69 получил свое неофициальное название в честь легендарного острова, описанного греческим путешественником Пифеем. Туле считался своего рода северным краем Земли. Согласно описанию древнегреческого историка Полибия, Туле находится в месте, где "не существует собственно суши, моря и воздуха".