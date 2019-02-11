Известный украинский певец Макс Барских смог в полной мере оценить силу любви российских поклонниц. Во время концерта в Москве одна из них едва не задушила кумира.

Известный украинский певец Макс Барских смог в полной мереоценить силу любви российских поклонниц. Во время концерта в Москве одна из нихедва не задушила кумира.Такой прыти от хрупкой девушки не ожидал никто, в том числеи охрана 28-летнего украинского певца. Поклонница неожиданно выскочила на сценуи повисла на шее Макса . Сотрудник службы безопасности пытался оторвать фанаткуот ее кумира, и во время этой схватки артист едва не упал.Организаторы концерта по окончании шоу отметили, как "скромнои позитивно" отреагировал на эту ситуацию. А в комментарияхпод опубликованным в соцсетях видео пользователи пишут, что во время неравнойборьбы Макса с поклонницей пение не прерывалось, из чего следует, чтовыступление шло под фонограмму, передает