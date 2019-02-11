Известный украинский певец Макс Барских смог в полной мере
оценить силу любви российских поклонниц. Во время концерта в Москве одна из них
едва не задушила кумира.
Известный украинский певец Макс Барских смог в полной мере
оценить силу любви российских поклонниц. Во время концерта в Москве одна из них
едва не задушила кумира.
Такой прыти от хрупкой девушки не ожидал никто, в том числе
и охрана 28-летнего украинского певца. Поклонница неожиданно выскочила на сцену
и повисла на шее Макса . Сотрудник службы безопасности пытался оторвать фанатку
от ее кумира, и во время этой схватки артист едва не упал.
Организаторы концерта по окончании шоу отметили, как "скромно
и позитивно" отреагировал на эту ситуацию. А в комментариях
под опубликованным в соцсетях видео пользователи пишут, что во время неравной
борьбы Макса с поклонницей пение не прерывалось, из чего следует, что
выступление шло под фонограмму, передает