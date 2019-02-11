Менеджер салона сотовой связи пояснила, что входная дверь взломана, а из помещения пропали 10 мобильных телефонов...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Марьинский», УВД по ЮВАО, Отдельного батальона ДПС ГИБДД совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих в возрасте от 25 до 28 лет по подозрению в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть Отдела полиции «Марьинский» обратилась менеджер салона сотовой связи, расположенного на Люблинской улице, с заявлением о краже. Как рассказала женщина, по приходу на работу она обнаружила, что входная дверь взломана, а из салона пропали 10 мобильных телефонов, общей стоимостью около 340 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых на Рязанском проспекте. Также был изъят автомобиль, на котором злоумышленники перевозили похищенное. В ходе осмотра иномарки было установлено, что машина оснащена приспособлением, позволяющим закрывать регистрационный номер.Часть похищенного была изъята, остальное злоумышленники успели сбыть.По данному факту следователем ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18