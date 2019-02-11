Мужчина, используя чужой аккаунт, незаконно завладел автомобилем каршеринговой компании ...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в угоне автомобиля.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило сообщение от представителя одной из каршеринговых компаний об угоне автомобиля «БМВ» с Молодогвардейской улицы.Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО на Кутузовской проспекте указанный автомобиль был остановлен. За рулем находился 32-летний москвич.Установлено, что мужчина, используя чужой аккаунт, незаконно завладел указанным автомобилем.Отделением дознания ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93