Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда сотрудники магазина отвлеклись, открыл витрину, взял золотые цепочки, спрятал их под куртку и попытался скрыться, но был задержан...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 37-летнего неработающего ранее судимого мужчину по подозрению в попытке кражи ювелирных изделий», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратилась представитель одного из ломбардов. По ее словам, неизвестный пытался похитить из витрины ювелирные изделия на сумму более 500 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда сотрудники магазина отвлеклись, открыл витрину, взял золотые цепочки, спрятал их под куртку и попытался скрыться, но был задержан.Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93