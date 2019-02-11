Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда сотрудники магазина отвлеклись, открыл витрину, взял золотые цепочки, спрятал их под куртку и попытался скрыться, но был задержан...
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 37-летнего неработающего ранее судимого мужчину по подозрению в попытке кражи ювелирных изделий», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию обратилась представитель одного из ломбардов. По ее словам, неизвестный пытался похитить из витрины ювелирные изделия на сумму более 500 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого.
Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда сотрудники магазина отвлеклись, открыл витрину, взял золотые цепочки, спрятал их под куртку и попытался скрыться, но был задержан.
Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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