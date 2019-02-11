Дерзкая кража произошла в одном из ресторанов 7 февраля. Известно о ней стало лишь сейчас.

Дерзкая кража произошла в одном из ресторанов7 февраля. Известно о ней стало лишь сейчас.ресторане на Покровском бульваре неизвестный злоумышленник украл картину. Мужчиназашел в заведение, снял произведение искусства со стены и вышелиз здания. В полицию обратиласьсотрудница заведения.Оказалось,что экспонат принадлежал генеральному директору ресторана. Похитителя дорогой картиныразыскивают правоохранители,сообщает Telegram-канал Mash. По данному факту проводитсяпроверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Это уже второй случай громкой кражипроизведения искусства в столице в наступившем году. Напомним, 27 января,в стенах Третьяковской галереи произошло дерзкоеограбление. Вор на глазаху посетителей снялсо стоны полотно Куинджи, достал холст из рамы и ушел. Очевидцы были уверены, чтомужчина – работник галереи.После инцидента вход в Третьяковкуперекрыли, а выходящих обыскивали. Вора задержали на следующий день. Им оказался32-летний мужчина, которому ранее предъявляли обвинение в незаконномхранении наркотиков. Таганский суд столицы арестовал злоумышленникана два месяца. Сама картина была обнаружена 28 января на стройке в Одинцовскомрайоне.