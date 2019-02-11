Дерзкая кража произошла в одном из ресторанов
7 февраля. Известно о ней стало лишь сейчас.
Дерзкая кража произошла в одном из ресторанов
7 февраля. Известно о ней стало лишь сейчас.
В
ресторане на Покровском бульваре неизвестный злоумышленник украл картину. Мужчина
зашел в заведение, снял произведение искусства со стены и вышел
из здания. В полицию обратилась
сотрудница заведения.
Оказалось,
что экспонат принадлежал генеральному директору ресторана. Похитителя дорогой картины
разыскивают правоохранители,
сообщает Telegram-канал Mash. По данному факту проводится
проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Это уже второй случай громкой кражи
произведения искусства в столице в наступившем году. Напомним, 27 января,
в стенах Третьяковской галереи произошло дерзкое
ограбление. Вор на глазах
у посетителей снял
со стоны полотно Куинджи, достал холст из рамы и ушел. Очевидцы были уверены, что
мужчина – работник галереи.
После инцидента вход в Третьяковку
перекрыли, а выходящих обыскивали. Вора задержали на следующий день. Им оказался
32-летний мужчина, которому ранее предъявляли обвинение в незаконном
хранении наркотиков. Таганский суд столицы арестовал злоумышленника
на два месяца. Сама картина была обнаружена 28 января на стройке в Одинцовском
районе.