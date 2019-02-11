В Дагестане завели уголовное дело на Руслана Абакарова, напавшего на активистов федерального проекта Трезвая Россия. Конфликт произошел в октябре прошлого года во время антиалкогольного рейда в Хасавюрте.

В Дагестане завели уголовное дело на Руслана Абакарова,напавшего на активистов федерального проекта "Трезвая Россия". Конфликтпроизошел в октябре прошлого года во время антиалкогольного рейда в Хасавюрте.Хозяин одного из складов, впервые предстал перед судом в Новолакскомрайонном суде Республики Дагестан. 12 октября 2018 года во время антиалкогольногорейда Руслан Абакаров напал на координатора "Трезвой России" Яна Иванова, послечего врачи диагностировали у активиста открытый перелом костей носа.Дело широко обсуждали в СМИ и соцсетях, гражданскихактивистов поддержали известные журналисты, блоггеры и политики. ЖителиДагестана присоединились к кампании в поддержку проекта "Трезвая Россия".итоге против Абакарова возбудили уголовное дело по 112 статье – умышленное причинениесредней тяжести вреда здоровью. Также был составлен административный протоколпо факту нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной испиртосодержащей продукции". После обращения активистов, полиция нашла незаконнуюпостройку, где активна шла торговля алкоголем.Всего за годы работы активистами "Трезвой России" в Дагестане былопроведено 130 алкогольных рейдов. Общественники выявили более 200 тоннконтрафактной спиртосодержащей продукции.