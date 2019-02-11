В Дагестане завели уголовное дело на Руслана Абакарова,
напавшего на активистов федерального проекта Трезвая Россия. Конфликт
произошел в октябре прошлого года во время антиалкогольного рейда в Хасавюрте.
В Дагестане завели уголовное дело на Руслана Абакарова,
напавшего на активистов федерального проекта "Трезвая Россия". Конфликт
произошел в октябре прошлого года во время антиалкогольного рейда в Хасавюрте.
Хозяин одного из складов, впервые предстал перед судом в Новолакском
районном суде Республики Дагестан. 12 октября 2018 года во время антиалкогольного
рейда Руслан Абакаров напал на координатора "Трезвой России" Яна Иванова, после
чего врачи диагностировали у активиста открытый перелом костей носа.
Дело широко обсуждали в СМИ и соцсетях, гражданских
активистов поддержали известные журналисты, блоггеры и политики. Жители
Дагестана присоединились к кампании в поддержку проекта "Трезвая Россия".
В
итоге против Абакарова возбудили уголовное дело по 112 статье – умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью. Также был составлен административный протокол
по факту нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции". После обращения активистов, полиция нашла незаконную
постройку, где активна шла торговля алкоголем.
Всего за годы работы активистами "Трезвой России" в Дагестане было
проведено 130 алкогольных рейдов. Общественники выявили более 200 тонн
контрафактной спиртосодержащей продукции.