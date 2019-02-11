Сын знаменитого российского артиста играет в театре и
принимает участие в съемках кинофильмов. Из-за напряженного графика родственник
Олега Табакова совсем перестал посещать театральный институт.
Сын знаменитого российского артиста играет в театре и
принимает участие в съемках кинофильмов. Из-за напряженного графика родственник
Олега Табакова совсем перестал посещать театральный институт.
Павел стал гостем развлекательной программы "Вечерний Ургант". Он рассказал ведущему, что учится на втором курсе продюсерского факультета ГИТИСа. Студент признался, что сейчас у него много долгов по учебе и даже показал оператору свою зачетному книжку. "Это зачетная книжка, в которой у меня лежат направления на
пересдачу. Их много", – поделился он. Сын также в шутку попросил зрителей помочь ему найти хорошего репетитора по математике.
На передаче Павел представил одну из своих последних работы в кино – историческую драму Игоря Зайцева "Тобол", в которой он исполнил роль Петра Ремезова,
сына картографа из Тобольска. В фильме также сыграли Дмитрий Назаров и Дмитрий Дюжев. Картина скоро выйдет в широкий прокат, передает .
Напомним, артист скончался 12 марта 2018 года в
результате сердечного приступа. Ранее его сын Павел сообщил, что знал о страшном
диагнозе еще за несколько лет до трагедии. "Он сам с этим жил какое-то
время. А потом рассказал нам: был я, мой брат Антон, мы сидели на кухне в
Крылатском. Тогда он добавил, что мама не знает еще", – цитирует его .