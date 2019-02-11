Сын знаменитого российского артиста играет в театре и принимает участие в съемках кинофильмов. Из-за напряженного графика родственник Олега Табакова совсем перестал посещать театральный институт.

Сын знаменитого российского артиста играет в театре ипринимает участие в съемках кинофильмов. Из-за напряженного графика родственникОлега Табакова совсем перестал посещать театральный институт.Павел стал гостем развлекательной программы "Вечерний Ургант". Он рассказал ведущему, что учится на втором курсе продюсерского факультета ГИТИСа. Студент признался, что сейчас у него много долгов по учебе и даже показал оператору свою зачетному книжку. "Это зачетная книжка, в которой у меня лежат направления напересдачу. Их много", – поделился он. Сын также в шутку попросил зрителей помочь ему найти хорошего репетитора по математике.На передаче Павел представил одну из своих последних работы в кино – историческую драму Игоря Зайцева "Тобол", в которой он исполнил роль Петра Ремезова,сына картографа из Тобольска. В фильме также сыграли Дмитрий Назаров и Дмитрий Дюжев. Картина скоро выйдет в широкий прокат, передает .Напомним, артист скончался 12 марта 2018 года врезультате сердечного приступа. Ранее его сын Павел сообщил, что знал о страшномдиагнозе еще за несколько лет до трагедии. "Он сам с этим жил какое-товремя. А потом рассказал нам: был я, мой брат Антон, мы сидели на кухне вКрылатском. Тогда он добавил, что мама не знает еще", – цитирует его .