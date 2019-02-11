Представитель России на Евровидении-2019 имеет неплохие
шансы на победу. Перспективы Сергея Лазарева высоко оценивают как эксперты, так
и букмекеры.
Представитель России на Евровидении-2019 имеет неплохие
шансы на победу. Перспективы Сергея Лазарева высоко оценивают как эксперты, так
и букмекеры.
Вероятность победы Сергея Лазарева на Евровидении – примерно 12%. Это немало – если учесть, что шансы
представителя Швеции букмекеры оценили в 7%, а Румынии и Австралии – по 5%.
Однако российским "диванным аналитикам" нужен
только повод для очередного недовольства. Они тут же взялись поливать негативом
Лазарева – хотя поводов для этого артист дает несравнимо меньше, чем другие
представители топ-эшелона шоу-бизнеса России.
"Объявили о поездке Сергея Лазарева на Евровидение от
России. Здорово! Порадоваться бы! Достойный кандидат от России едет... И тут
начинаются голоса "диванных аналитиков", которые очень любят
потрещать в соцсетях, и некоторых не в меру озабоченных
"телеграмщиков". И ориентация у него оказывается не та, и ездит он на
конкурс слишком часто, и зачем он едет с Киркоровым. Что это вообще за бред?",
– возмущается член экспертного комитета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт подчеркивает, что Сергей , в отличие от
многих других его коллег, не был втянут в недостойные скандалы. Кроме того,
певец не пиарится на грязи, выворачивая свое белье наизнанку на многочисленных
телевизионных ток-шоу.
"Он в высшей степени достойно себя ведет и на сцене и в
жизни. Лазарев один из немногих в топ-эшелоне нашего шоу-бизнеса, чья жизненная
и творческая позиция вызывает уважение. И неважно какая у него ориентация -
если он ею не бравирует и не делает из этого себе пиар. Даже читать все это
стыдно, ужас", – переживает за Лазарева Манукян.
Эксперт напоминает, что Сергей едет в Тель-Авив с
командой Dreаm Team во главе с Филиппом Киркоровым. Он уверен, что артисты
заготовили выигрышную песню и постановку – и Лазарев добьется победы.