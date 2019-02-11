Представитель России на Евровидении-2019 имеет неплохие шансы на победу. Перспективы Сергея Лазарева высоко оценивают как эксперты, так и букмекеры.

Представитель России на Евровидении-2019 имеет неплохиешансы на победу. Перспективы Сергея Лазарева высоко оценивают как эксперты, таки букмекеры.Вероятность победы Сергея Лазарева на Евровидении – примерно 12%. Это немало – если учесть, что шансыпредставителя Швеции букмекеры оценили в 7%, а Румынии и Австралии – по 5%.Однако российским "диванным аналитикам" нужентолько повод для очередного недовольства. Они тут же взялись поливать негативомЛазарева – хотя поводов для этого артист дает несравнимо меньше, чем другиепредставители топ-эшелона шоу-бизнеса России."Объявили о поездке Сергея Лазарева на Евровидение отРоссии. Здорово! Порадоваться бы! Достойный кандидат от России едет... И тутначинаются голоса "диванных аналитиков", которые очень любятпотрещать в соцсетях, и некоторых не в меру озабоченных"телеграмщиков". И ориентация у него оказывается не та, и ездит он наконкурс слишком часто, и зачем он едет с Киркоровым. Что это вообще за бред?",– возмущается член экспертного комитета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян.Эксперт подчеркивает, что Сергей , в отличие отмногих других его коллег, не был втянут в недостойные скандалы. Кроме того,певец не пиарится на грязи, выворачивая свое белье наизнанку на многочисленныхтелевизионных ток-шоу."Он в высшей степени достойно себя ведет и на сцене и вжизни. Лазарев один из немногих в топ-эшелоне нашего шоу-бизнеса, чья жизненнаяи творческая позиция вызывает уважение. И неважно какая у него ориентация -если он ею не бравирует и не делает из этого себе пиар. Даже читать все этостыдно, ужас", – переживает за Лазарева Манукян.Эксперт напоминает, что Сергей едет в Тель-Авив скомандой Dreаm Team во главе с Филиппом Киркоровым. Он уверен, что артистызаготовили выигрышную песню и постановку – и Лазарев добьется победы.