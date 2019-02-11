Президент
Белоруссии Александр Лукашенко пытается усидеть даже не на двух, а на
четырех стульях. Клятвенные заверения о братстве с Россией, шашни с
Западом, сближение с Китаем и дружба с Украиной – все это Батька хитрый
Батька старается совместить, получив выгоду от каждого партнера. Россия
ранее уже высказывала свое недовольство, теперь
пришел черед украинцев. В Незалежной дали резкую отповедь Лукашенко. Так откровенно о Батьке украинцы еще не высказывались.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко пытается усидеть даже не на двух, а на
четырех стульях. Клятвенные заверения о "братстве" с Россией, шашни с
Западом, сближение с Китаем и дружба с Украиной – все это Батька хитрый
Батька старается совместить, получив выгоду от каждого партнера. Россия
ранее уже высказывала свое недовольство, теперь
пришел черед украинцев. В Незалежной дали резкую отповедь Лукашенко. Так откровенно о Батьке украинцы еще не высказывались.
Белоруссия может войти в состав России, и
если это произойдет, Лукашенко будет главным виновным, заявила главный
редактор оппозиционного белорусского ресурса "Хартия-97" Наталья Радина.
Батька на протяжении 25 лет является "марионеткой Кремля" и делает все
возможное, чтобы уничтожить национальную белорусскую идентичность,
утверждает журналистка.
В вину Лукашенко Радина ставит "уничтожение" белорусской культуры и языка, который, с ее слов, не изучается ни в университетах,
ни в школах, не звучит на государственном телевидении. Другой "грех"
Батьки – преследование оппозиции и "уничтожение" демократии.
"Беларусь...
в военном и политическом плане совершенно зависима от России, что
опять-таки – дело рук Лукашенко", – добавила журналистка.
Любопытно,
что на Украине и в России зачастую диаметрально противоположные точки
зрения в оценке ситуации в Белоруссии и роли Лукашенко. В России нередко
можно слышать обвинения в адрес Батьки в сотрудничестве с Украиной, в
поставке в Незалежную
топлива и запчастей.
На Украине же белорусского лидера зачастую
рассматривают как полностью зависимого от Москвы политика. Видимо,
истина где-то посередине.
Показательное
интервью дал посол России в Белоруссии Михаил Бабич. По его словам, за
время президентства западные страны вели хорошо спланированную
работу по идеологической обработке молодежи республики.
Дипломат
уверен: США и Европа стремятся посеять недоверие между Россией и
Белоруссией, оторвать страны друг от друга в идеологическом,
экономическом и гуманитарном плане.
Напомним,
последнее время отношения Москвы и Минска нельзя назвать безоблачными.
Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а
возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового
маневра в нефтяной отрасли.