Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается усидеть даже не на двух, а на четырех стульях. Клятвенные заверения о братстве с Россией, шашни с Западом, сближение с Китаем и дружба с Украиной – все это Батька хитрый Батька старается совместить, получив выгоду от каждого партнера. Россия ранее уже высказывала свое недовольство, теперь пришел черед украинцев. В Незалежной дали резкую отповедь Лукашенко. Так откровенно о Батьке украинцы еще не высказывались.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко пытается усидеть даже не на двух, а начетырех стульях. Клятвенные заверения о "братстве" с Россией, шашни сЗападом, сближение с Китаем и дружба с Украиной – все это Батька хитрыйБатька старается совместить, получив выгоду от каждого партнера. Россияранее уже высказывала свое недовольство, теперьпришел черед украинцев. В Незалежной дали резкую отповедь Лукашенко. Так откровенно о Батьке украинцы еще не высказывались.Белоруссия может войти в состав России, иесли это произойдет, Лукашенко будет главным виновным, заявила главныйредактор оппозиционного белорусского ресурса "Хартия-97" Наталья Радина.Батька на протяжении 25 лет является "марионеткой Кремля" и делает всевозможное, чтобы уничтожить национальную белорусскую идентичность,утверждает журналистка.В вину Лукашенко Радина ставит "уничтожение" белорусской культуры и языка, который, с ее слов, не изучается ни в университетах,ни в школах, не звучит на государственном телевидении. Другой "грех"Батьки – преследование оппозиции и "уничтожение" демократии."Беларусь...в военном и политическом плане совершенно зависима от России, чтоопять-таки – дело рук Лукашенко", – добавила журналистка.Любопытно,что на Украине и в России зачастую диаметрально противоположные точкизрения в оценке ситуации в Белоруссии и роли Лукашенко. В России нередкоможно слышать обвинения в адрес Батьки в сотрудничестве с Украиной, впоставке в Незалежнуютоплива и запчастей.На Украине же белорусского лидера зачастуюрассматривают как полностью зависимого от Москвы политика. Видимо,истина где-то посередине.Показательноеинтервью дал посол России в Белоруссии Михаил Бабич. По его словам, завремя президентства западные страны вели хорошо спланированнуюработу по идеологической обработке молодежи республики.Дипломатуверен: США и Европа стремятся посеять недоверие между Россией иБелоруссией, оторвать страны друг от друга в идеологическом,экономическом и гуманитарном плане.Напомним,последнее время отношения Москвы и Минска нельзя назвать безоблачными.Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, авозмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налоговогоманевра в нефтяной отрасли.