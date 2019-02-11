Официальный представитель Министерства иностранных дел России рассказала о дружбе с режиссером. По словам Марии Захаровой, она получает большое удовольствие от общения с Никитой Михалковым.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России рассказала о дружбе с режиссером. По словам Марии Захаровой, она получает большое удовольствие от общения с Никитой Михалковым.В недавнем интервью дипломат призналась, что часто переписывается со сценаристоми присылает ему свои стихотворения. Она отметила, что общение с Никитой Михалковым приносит ей только положительные эмоции."Я хочу открыть тайну, что у нас фантастическая перепискав стихотворной форме с Никитой Михалковым. Фантастическая! Это такое нереальноеудовольствие с ним переписываться. У нас смски четверостишьями. Это нереально!Это азарт, это драйв, это просто эйфория", – передает слова "Российская газета".По просьбе журналиста официальный представитель ведомства даже привела строчки из одного из своих коротких произведений. "Тебе без повода хочу сказать: / Сегодня солнце, небо ясно. / А был бы дождь, метель опять / – Мне все равно, ведь жизнь прекрасна", – прочитала она. На вопрос, хотела бы дипломат узнать оценку профессиональных критиков, женщина ответила отрицательно.назвала свои стихотворения "забавой". "Это не поэзия, это стихоплетство. Стихоплетство, как оно есть. Русская традиция, народная забава", – заключила представитель Министерства иностранных дел.