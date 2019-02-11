Официальный представитель Министерства иностранных дел России рассказала о дружбе с режиссером. По словам Марии Захаровой, она получает большое удовольствие от общения с Никитой Михалковым.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России рассказала о дружбе с режиссером. По словам Марии Захаровой, она получает большое удовольствие от общения с Никитой Михалковым.В недавнем интервью дипломат призналась, что часто переписывается со сценаристоми присылает ему свои стихотворения. Она отметила, что общение с Никитой Михалковым приносит только положительные эмоции."Я хочу открыть тайну. У нас фантастическая перепискав стихотворной форме с Никитой Михалковым. Фантастическая! Это такое нереальноеудовольствие – с ним переписываться. У нас эсэмэски четверостишиями. Это нереально!Это азарт, это драйв, это просто эйфория!" – передает слова "Российская газета".По просьбе журналиста официальный представитель ведомства привела строчки из одного из своих коротких произведений. "Тебе без повода хочу сказать:/ Сегодня солнце, небо ясно,/ А был бы дождь, метель опять -/ Мне все равно, ведь жизнь прекрасна", – прочитала Захарова. На вопрос, хочет ли дипломат узнать оценку профессиональных критиков, она ответила отрицательно.назвала свои стихотворения забавой. "Это не поэзия, это стихоплетство. Стихоплетство, как оно есть. Русская традиция, народная забава..." – заключила представитель Министерства иностранных дел.