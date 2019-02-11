На прохожего напал неизвестный, избил его, похитил мобильный телефон, золотую цепочку с крестиком, наручные часы и другое имущество...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего жителя Подмосковья. Потерпевший рассказал, что на улице Большая Дмитровка на него напал неизвестный, избил его, похитил мобильный телефон, золотую цепочку с крестиком, наручные часы и другое имущество, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 19 летнего москвича. В ходе обыска по месту жительства у злоумышленника изъяты похищенные вещи потерпевшего.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60