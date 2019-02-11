За последний год переправа через Керченский пролив стала одной из самых популярных тем для обсуждения в СМИ Кто-то, например, украинские СМИ, пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию. Но иногда в Сети проскальзывают любопытные заявления, озвученные высокопоставленными чинами.

Запоследний год переправа через Керченский пролив стала одной из самыхпопулярных тем для обсуждения в СМИ Кто-то, например, украинские СМИ,пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию. Ноиногда в Сети проскальзывают любопытные заявления, озвученныевысокопоставленными чинами.откровениями о переправе через Керченский пролив выступил известныйвоенный, бывший командующий сухопутных войск США в Европегенерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, причина появления Крымского моста – чисто экономическая.Ходжесзаявил, что Россия построила переправу, чтобы блокировать Азовское мореи тем самым обрушить украинскую экономику. Генерал пояснил, чтоКрымский мост построен так, чтобы через Керченский пролив не смоглипройти из украинских портов Мариуполь и Бердянск.."Это не случайно и неошибка проекта", – подчеркнул военный.Главная задача Крымского моста, заявил Ходжес, – навредить украинской экономики путем установления полного контроля над Азовским морем.Киеве заявляют, что переправа через Керченский пролив серьезноосложнила работу украинских портов на Азовском море. Грузооборот сильноупал, поэтому работники морской отрасли остаются без прибыли, утверждаютв Незалежной. О вреде Крымского моста заявили ранее и некие работники порта Керчи.Портал "Керчь.ФМ"ранее публиковал материал, где сообщал, что в 2015 году по Керченскомуподходному каналу могли ходить корабли с осадкой до восьми метров, тогдакак в январе прошлого года этот показатель снизился до 4,9 метра.Процесс активизировался после строительства , сообщаютСМИ.Из-завозведения переправы на дне начал быстро скапливаться ил, судоходныепути начали мелеть. , жалуются работники порта, "убил"морскую отрасль в восточном Крыму.Автомобильнаячасть трассы через Керченский пролив была введена в эксплуатацию в маепрошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскомумосту. Она должна открыться в конце 2019 года. По ней будут ходить какпассажирские, так и грузовые составы.