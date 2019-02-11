За
последний год переправа через Керченский пролив стала одной из самых
популярных тем для обсуждения в СМИ Кто-то, например, украинские СМИ,
пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию. Но
иногда в Сети проскальзывают любопытные заявления, озвученные
высокопоставленными чинами.
За
последний год переправа через Керченский пролив стала одной из самых
популярных тем для обсуждения в СМИ Кто-то, например, украинские СМИ,
пытаются распространять про Крымский мост недостоверную информацию. Но
иногда в Сети проскальзывают любопытные заявления, озвученные
высокопоставленными чинами.
С
откровениями о переправе через Керченский пролив выступил известный
военный, бывший командующий сухопутных войск США в Европе
генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, причина появления Крымского моста – чисто экономическая.
Ходжес
заявил, что Россия построила переправу, чтобы блокировать Азовское море
и тем самым обрушить украинскую экономику. Генерал пояснил, что
Крымский мост построен так, чтобы через Керченский пролив не смогли
пройти из украинских портов Мариуполь и Бердянск..
"Это не случайно и не
ошибка проекта", – подчеркнул военный.
Главная задача Крымского моста, заявил Ходжес, – навредить украинской экономики путем установления полного контроля над Азовским морем.
В
Киеве заявляют, что переправа через Керченский пролив серьезно
осложнила работу украинских портов на Азовском море. Грузооборот сильно
упал, поэтому работники морской отрасли остаются без прибыли, утверждают
в Незалежной. О вреде Крымского моста заявили ранее и некие работники порта Керчи.
Портал "Керчь.ФМ"
ранее публиковал материал, где сообщал, что в 2015 году по Керченскому
подходному каналу могли ходить корабли с осадкой до восьми метров, тогда
как в январе прошлого года этот показатель снизился до 4,9 метра.
Процесс активизировался после строительства , сообщают
СМИ.
Из-за
возведения переправы на дне начал быстро скапливаться ил, судоходные
пути начали мелеть. , жалуются работники порта, "убил"
морскую отрасль в восточном Крыму.
Автомобильная
часть трассы через Керченский пролив была введена в эксплуатацию в мае
прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскому
мосту. Она должна открыться в конце 2019 года. По ней будут ходить как
пассажирские, так и грузовые составы.