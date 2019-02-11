Монастыри Зограф и Дохиар вслед за русским Свято-Пантелеимоновым монастырем на Афоне отказались принимать у себя делегацию новой украинской церкви (ПЦУ).

Монастыри Зограф и Дохиар вслед за русским Свято-Пантелеимоновым монастырем на Афоне отказались принимать у себя делегацию новой украинской церкви (ПЦУ).В Московском патриархате сообщили, что представители ПЦУ во главе с епископом Павлом Юристым продолжает объезд афонских монастырей, "но перед незваными гостями закрывали двери".Но группе представителей ПЦУ удалось посетить монастырь Симонопетра, где им позволили приложиться к святыням и тут же выпроводили, не пустив на монастырский двор, передает "Интерфакс".Епископ новой церкви Украины в ходе своей поездки по монастырям Святой горы был принят в нескольких афонских обителях — Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед. Но в русский Свято-Пантелеимонов монастырь его не пустили, заявив, что здесь епископа ПЦУ не признают.