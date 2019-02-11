Франция отозвала из Италии посла. Такого не было со времен Второй мировой, когда Франция и Италия были врагами и бились по разные стороны линии фронта.

Автор: Дмитрий КиселёвФранция отозвала из Италии посла. Такого не было со времен Второй мировой, когда Франция и Италия были врагами и бились по разные стороны линии фронта. После войны, уже в 50-е годы, страны окончательно примирились и с общей романтической мечтой основали Европейское экономическое сообщество — прообраз Евросоюза.Последняя треть ХХ века, наверное, самые тучные годы для Европы. Средний класс процветал, экономика росла, общая валюта внушала оптимизм, внешняя граница Евросоюза была на замке, а внутри всех радовало Шенгенское соглашение, позволившее снести пограничные шлагбаумы и создать общий рынок рабочей силы. Всем казалось, что дальше будет только лучше.И вот сейчас — табачок врозь. Отозвать посла? Следующий шаг — разрыв дипломатических отношений. Пока это звучит дико. Но если бы кто-то еще десять лет назад сказал, что Франция отзовет из Рима посла, то кто поверил бы в такое? А вот — факт. Итальянцы припомнили французам все, включая их колониальное прошлое. Ведь, по мнению итальянцев, именно Франция виновна в миграционном кризисе Италии. Как в относительно далекой истории, поскольку не смогла обеспечить нормальную жизнь в своих бывших колониях, так и сейчас, поскольку не готова справедливо разделить с Италией бремя миграционной волны из Африки. К Франции у итальянцев есть и другие претензии.Автор: Ася ЕмельяноваОхрана у посольства Франции надежная, усиленная — военные бронетранспортеры. Третий день защищают объект. От журналистов — посла на месте нет. В Париже. На консультациях.Со Второй мировой такого не случалось, чтобы Palazzo Farnese оставался без хозяина. Последний раз Париж отзывал своего посла в 1940 году, когда Италия вступила в войну против Франции. Сегодня, кажется, все тоже очень серьезно."Удар в спину" — так в 1940 году новость о войне прокомментировал посол Франции, стоя перед главой МИД, зятем Муссолини.В XXI веке войны — другие. Информационные. И начинаются не с выстрела — со строчки в Twitter "про ветер перемен". В ответ тут же летит Нота — про предательство.А ведь на фото даже нет того, кто третий месяц так раздражает президента Макрона, "желтых жилетов". Но именно их отсутствие на фотографируемых и есть доказательство предательства. Получается, итальянские "Пять звезд" и французские "жилеты" не просто случайно встретились, прогуливаясь на Елисейских полях, — это была деловая встреча, на которой стороны обсудили планы и намерения идти в Европарламент.Север Италии. Бывшие французские территории вывешивают французские флаги на балконах. Юг захлебывается в сарказме: подколоть обидчивых французов — любимое национальное развлечение.Встреча с "жилетами" стала последней каплей в длинной череде конфликтов. У Италии с Францией после смены президентов и правительств сразу не заладилось. В 2017-м свежеизбранный президент Макрон наложил вето на запрет продаж верфей Сен-Назера итальянской Finmeccanica.За верфями "приплыли" другие проблемы. Прошлым летом Италия не пустила гуманитарный "Аквариус", предложив принять 620 мигрантов Франции. Франция, которая беженцев на своих границах, никого не спрашивая, разворачивает десятками тысяч, вдруг заговорила о безнравственности и цинизме. Премьер Конте едва не отменил визит в Париж, потребовав извинений.Эта горячая тема вспыхнула снова в этом январе, когда вице-премьер Италии де Майо в своем блоге сначала призвал "желтые жилеты" не сдаваться, а потом выступил на радио, предложив ввести санкции против стран, которые не уходит из Африки, а продолжают ее колонизировать.Франция и мигранты – тема, конечно, номер один. Недавно начался фестиваль Sanremo – думали, все отдохнут и забудут. А между песнями и звездами — опять про Африку и колонии.Одни эксперты считают, что Италия нарывается в преддверии европейских выборов. Другие смотрят шире — наболело. Кроме мигрантов, несмотря на угрозы санкций, правительство Италии пыталось утвердить бюджет с небывалым дефицитом. И опять с мотивацией: почему Франции можно, а нам нельзя?Рим привел в бешенство Брюссель, наложив вето на общеевропейскую декларацию о признании Гуайдо. Такого лет 20 назад и представить себе было нельзя, считает бывший министр иностранных дел Массимо Д'Алема. Он — из левых, потому, конечно, никаких комплиментов нынешнему кабинету.Отзывом посла дело, конечно, не закончится — у Франции есть на что нажать и как отомстить. По некоторым данным, могут "сгореть" проекты о сотрудничестве Alitalia и Air France, железнодорожных компаний.Новости о рекордном товарообороте между двумя странами может развеять ветер перемен.