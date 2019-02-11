Поклонники Анны Семенович бьются за право выйти к доске. Фанаты горят желанием сдать домашнее задание певице, которая предстала в образе строгой учительницы.

Поклонники Анны Семенович бьются за право выйти кдоске. Фанаты горят желанием сдатьдомашнее задание певице, которая предстала в образе строгой учительницы.Среди поклонников известной певицы Анны Семенович оказалось многожелающих получить линейкой по филейной части – если эта линейка в руках такойсоблазнительной учительницы. Новый снимок артистки в Instagram собирает признания в любвиизнемогающих от желания пользователей."Доброе утро, мои зайчики, вы домашку сделали? Ястрогая учительница, могу и два поставить. Начинаем неделю с улыбки, всемотличного настроения", – подписала фотографию Анна.Сеть взорвалась восхищенными комментариями. Причем желаниебыть наказанным очаровательной "училкой" выразили не только мужчины. "Нет, я не делала свою домашнюю работу.Накажи меня своей палочкой! Горячий учитель!", – пишет поклонница многочисленныхталантов певицы.Но, конечно, громче звучал мужской хор. "Яркаяучительница – просто красотка", "А если я никогда не ходил на вашиуроки и не знаю даже, какой предмет вы преподаете, вы будете за это бить менялинейкой?", "Похожа на озабоченную училку. В хорошем смысле слова","Анна, я вас люблю!", – признаются в чувствах фанаты .Некоторым удалось совладать с эмоциями и дать рассудительныйкомментарий. По мнению этих наблюдателей, такую учительницу, как , ни в коем случаенельзя допускать к старшеклассникам – и без того с образованием в стране проблемы.Так что придется Семенович преподавать в начальных классах.