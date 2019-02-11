Поклонники Анны Семенович бьются за право выйти к
доске. Фанаты горят желанием сдать
домашнее задание певице, которая предстала в образе строгой учительницы.
Поклонники Анны Семенович бьются за право выйти к
доске. Фанаты горят желанием сдать
домашнее задание певице, которая предстала в образе строгой учительницы.
Среди поклонников известной певицы Анны Семенович оказалось много
желающих получить линейкой по филейной части – если эта линейка в руках такой
соблазнительной учительницы. Новый снимок артистки в Instagram собирает признания в любви
изнемогающих от желания пользователей.
"Доброе утро, мои зайчики, вы домашку сделали? Я
строгая учительница, могу и два поставить. Начинаем неделю с улыбки, всем
отличного настроения", – подписала фотографию Анна.
Сеть взорвалась восхищенными комментариями. Причем желание
быть наказанным очаровательной "училкой" выразили не только мужчины. "Нет, я не делала свою домашнюю работу.
Накажи меня своей палочкой! Горячий учитель!", – пишет поклонница многочисленных
талантов певицы.
Но, конечно, громче звучал мужской хор. "Яркая
учительница – просто красотка", "А если я никогда не ходил на ваши
уроки и не знаю даже, какой предмет вы преподаете, вы будете за это бить меня
линейкой?", "Похожа на озабоченную училку. В хорошем смысле слова",
"Анна, я вас люблю!", – признаются в чувствах фанаты .
Некоторым удалось совладать с эмоциями и дать рассудительный
комментарий. По мнению этих наблюдателей, такую учительницу, как , ни в коем случае
нельзя допускать к старшеклассникам – и без того с образованием в стране проблемы.
Так что придется Семенович преподавать в начальных классах.