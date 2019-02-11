С Глебом Панфиловым Инна Чурикова познакомилась еще в 1966 году на съемках фильма В огне брода нет. Актриса влюбилась в начинающего режиссера, который вскоре стал ее мужем. Их чувства оказались взаимными, а настоящая история любви началась на съемках фильма Начало. Вскоре они поженились и в 1978 года у них родился сын. Но и в этой – идеальной с первого взгляда семье! - бывают размолвки.

С Глебом Панфиловым Инна Чурикова познакомилась еще в 1966 году на съемках фильма "В огне брода нет".Актриса влюбилась в начинающего режиссера, который вскоре стал ее мужем. Их чувства оказались взаимными, а настоящая история любви началась на съемках фильма "Начало". Вскоре они поженились и в 1978 года у них родился сын. Но и в этой – идеальной с первого взгляда семье! - бывают размолвки."Мы ж нормальные люди! – пояснила - Но ни Глеб, ни я не умеем долго находиться в состоянии обиды. Забываю на следующий день, из-за чего обиделась! Я вообще не живу обидой, если мне человек дорог".Впервые свой сложный характер Панфилов показал еще во время работы над фильмом "В огне брода нет". "Когда мы начинали работать, я был поражен: Инна говорила, как Доронина, – вздыхает Панфилов.-Она была просто влюблена в эту актрису, в ее манеры, и, сама того не замечая, копировала её интонации". И он был вынужден выдвинуть ей жесткий ультиматум. "Я сказал: "Надо избавляться от этой привычки!" Это стало камнем преткновения, дня три не было нужного результата. Потом, к счастью, все наладилось", – вспоминает режиссер.У Глеба Панфилова и стоит поучиться умению обходить острые углы. "Сколько семей – столько и кризисов. У нас не было об этом мыслей – были мысли всегда конкретные: хотим снимать "Жанну д’Арк", "Вассу". Мы всё время работали! А потом еще и в театре стали сотрудничать. Главное, что занимает наши головы, – возможностей хватило бы, сил и времени", – цитирует режиссера