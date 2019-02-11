Голливудский актер пришел на празднование 50-летия экс-супруги Дженнифер Энистон. Брэд Питт перестал скрывать, что поддерживает общение с бывшей женой.

Голливудский актер пришел на празднование 50-летия экс-супруги Дженнифер Энистон. Брэд Питт перестал скрывать, что поддерживает общение с бывшей женой.Шумная вечеринка началасьпоздно вечером 9 февраля в ресторане при отеле Sunset Tower Hotel вЛос-Анджелесе. О том, что Энистон пригласила Брэда Питта на свой праздник,поговаривали некоторое время назад.И актер все-такиотважился прийти. Некоторое время дистанцировался от Дженнифер, не желаядавать лишний повод для слухов о том, что дружба с Энистон сыграла свою рольв крушении его брака с АнджелинойДжоли.А после того, какЭнистон объявила о том, что решила разестись с Джастином Теру,многие решили, что они с Питтом обязательно воссоединятся. Теперь артист решил,видимо, больше не прятать свои теплые чувства к бывшей жене и начал открытообщаться с Энистон.На звездную вечеринкусобралось немало звезд первой величины. Поздравить коллегу пришли РобертДауни-младший, Орландо Блум, Кэти Перри, Барбра Стрейзанд, Дайан Китон и ряддругих голливудских знаменитостей.Напомним, и Энистонпрожили в браке пять лет, прежде чем объявили в 2005 году о своем решенииразвестись. Причем, Брэд тогда бросил Дженнифер ради Джоли. До этой вечеринки Брэда и Дженнифер в последнийраз видели вместе на публике 15 лет назад.