Голливудский актер пришел на празднование 50-летия экс-супруги Дженнифер Энистон. Брэд Питт перестал скрывать, что поддерживает общение с бывшей женой.
Голливудский актер пришел на празднование 50-летия экс-супруги Дженнифер Энистон. Брэд Питт перестал скрывать, что поддерживает общение с бывшей женой.
Шумная вечеринка началась
поздно вечером 9 февраля в ресторане при отеле Sunset Tower Hotel в
Лос-Анджелесе. О том, что Энистон пригласила Брэда Питта на свой праздник,
поговаривали некоторое время назад.
И актер все-таки
отважился прийти. Некоторое время дистанцировался от Дженнифер, не желая
давать лишний повод для слухов о том, что дружба с Энистон сыграла свою роль
в крушении его брака с Анджелиной
Джоли.
А после того, как
Энистон объявила о том, что решила разестись с Джастином Теру,
многие решили, что они с Питтом обязательно воссоединятся. Теперь артист решил,
видимо, больше не прятать свои теплые чувства к бывшей жене и начал открыто
общаться с Энистон.
На звездную вечеринку
собралось немало звезд первой величины. Поздравить коллегу пришли Роберт
Дауни-младший, Орландо Блум, Кэти Перри, Барбра Стрейзанд, Дайан Китон и ряд
других голливудских знаменитостей.
Напомним, и Энистон
прожили в браке пять лет, прежде чем объявили в 2005 году о своем решении
развестись. Причем, Брэд тогда бросил Дженнифер ради Джоли. До этой вечеринки Брэда и Дженнифер в последний
раз видели вместе на публике 15 лет назад.