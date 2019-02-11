Кто бы не стал новым президентом Украины, ему предстоит
решить непростую задачу: сохранить транзит российского газа через территорию Незалежной.
К середине этого года Киев окажется между молотом и наковальней: Европа и Россия
начнут прессовать его на очередных переговорах по транзиту газа.
Кто бы не стал новым президентом Украины, ему предстоит
решить непростую задачу: сохранить транзит российского газа через территорию Незалежной.
К середине этого года Киев окажется между молотом и наковальней: Европа и Россия
начнут прессовать его на очередных переговорах по транзиту газа.
Консультации намечены на май, к этому времени уже должен
будет выбран президент Украины. И даже, если к этому моменту он не вступит в
должность, понервничать ему придется точно.
Газовой вопрос с каждым днем из экономического трансформируется
в политический. Украине стоит готовиться к очень жесткому прессингу, когда Европа
от уговоров перейдет к грозному тону, требуя от Киева подписания контракта и
предоставления гарантий по транзиту. Такое мнение озвучил украинский эксперт по
энергетике Валентин Землянский.
Он полагает, что Россия может прибегнуть к самым жестким
мерам вплоть до приостановления транзита. И тогда может повториться ситуация января
2009 года, когда российский транзит был остановлен на две недели. Тогда чиновники
замерзающего Евросоюза курсировали между Киевом и Москвой, пытаясь добиться
возобновления транзита.
Не исключено, что этот сценарий снова будет воплощен в жизнь
между президентскими и парламентскими выборами на Украине. Новый президент в
полной мере ощутит на себе давление в газовой трубе.
Пытаясь предвосхитить ситуацию, Киев делает громкие
заявления о том, что готов продолжить
транзит российского газа после 2019 года только на стандартных европейских
условиях. На Украине почему-то уверены в том, что нынешний транзитный контракт
между "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствует
требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может
быть продлен.
Как бы не сложилась ситуация на майских переговорах, очевидно
одно – доходы Киева от транзита российского газа с каждым годом будут все
меньше и меньше. После запуска в 2020 году второй нитки "Северного
потока" услуги по транзиту газа России больше не понадобятся – она
напрямую будет поставлять голубое топливо в Европу.
Но Киев и здесь не сидит сложа руки: украинские власти уже
давно пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток – 2".
Петр Порошенко неоднократно жаловался Ангеле Меркель на то, что после запуска
газопровода Незалежная останется не у дел и потеряет статус страны-транзитера. Но
вот незадача: в Германии делают ставку на этот проект, потому что хотят покупать
более дешевый российский газ, чем сжиженный американский.
Кто будет разруливать газовые проблемы, выяснится уже
скоро: выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского
рейтинга с конца января является актер Владимир Зеленский, которого готовы
поддержать 21,9% избирателей. На втором месте – глава "Батькивщины"
Юлия Тимошенко с 19,2%.
Действующий президент Петр Порошенко, замыкающий
тройку, пока набирает 14,8% голосов в свою поддержку. Всего в предвыборной
кампании участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историю
независимой Украины.