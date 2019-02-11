Кто бы не стал новым президентом Украины, ему предстоит решить непростую задачу: сохранить транзит российского газа через территорию Незалежной. К середине этого года Киев окажется между молотом и наковальней: Европа и Россия начнут прессовать его на очередных переговорах по транзиту газа.

Кто бы не стал новым президентом Украины, ему предстоитрешить непростую задачу: сохранить транзит российского газа через территорию Незалежной.К середине этого года Киев окажется между молотом и наковальней: Европа и Россияначнут прессовать его на очередных переговорах по транзиту газа.Консультации намечены на май, к этому времени уже долженбудет выбран президент Украины. И даже, если к этому моменту он не вступит вдолжность, понервничать ему придется точно.Газовой вопрос с каждым днем из экономического трансформируетсяв политический. Украине стоит готовиться к очень жесткому прессингу, когда Европаот уговоров перейдет к грозному тону, требуя от Киева подписания контракта ипредоставления гарантий по транзиту. Такое мнение озвучил украинский эксперт поэнергетике Валентин Землянский.Он полагает, что Россия может прибегнуть к самым жесткиммерам вплоть до приостановления транзита. И тогда может повториться ситуация января2009 года, когда российский транзит был остановлен на две недели. Тогда чиновникизамерзающего Евросоюза курсировали между Киевом и Москвой, пытаясь добитьсявозобновления транзита.Не исключено, что этот сценарий снова будет воплощен в жизньмежду президентскими и парламентскими выборами на Украине. Новый президент вполной мере ощутит на себе давление в газовой трубе.Пытаясь предвосхитить ситуацию, Киев делает громкиезаявления о том, что готов продолжитьтранзит российского газа после 2019 года только на стандартных европейскихусловиях. На Украине почему-то уверены в том, что нынешний транзитный контрактмежду "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствуеттребованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не можетбыть продлен.Как бы не сложилась ситуация на майских переговорах, очевидноодно – доходы Киева от транзита российского газа с каждым годом будут всеменьше и меньше. После запуска в 2020 году второй нитки "Северногопотока" услуги по транзиту газа России больше не понадобятся – онанапрямую будет поставлять голубое топливо в Европу.Но Киев и здесь не сидит сложа руки: украинские власти ужедавно пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток – 2".Петр Порошенко неоднократно жаловался Ангеле Меркель на то, что после запускагазопровода Незалежная останется не у дел и потеряет статус страны-транзитера. Новот незадача: в Германии делают ставку на этот проект, потому что хотят покупатьболее дешевый российский газ, чем сжиженный американский.Кто будет разруливать газовые проблемы, выяснится ужескоро: выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентскогорейтинга с конца января является актер Владимир Зеленский, которого готовыподдержать 21,9% избирателей. На втором месте – глава "Батькивщины"Юлия Тимошенко с 19,2%.Действующий президент Петр Порошенко, замыкающийтройку, пока набирает 14,8% голосов в свою поддержку. Всего в предвыборнойкампании участвуют 44 кандидата – это абсолютный рекорд за всю историюнезависимой Украины.