У Роснано возникли трудности с продажей доли в компании Новомет-Пермь. Планы по передаче актива не могут воплотиться в жизнь вот уже три года.

"Роснано" возникли трудности с продажей доли в компании"Новомет-Пермь". Планы по передаче актива не могут воплотиться в жизньвот уже три года.Американскаякомпания Halliburton пыталась купить пермское предприятие еще в 2016году, но тогда ФАС не одобрила сделку. Из-за давления, оказываемого нанашу страну на внешнеполитической арене, Россия все неохотнее расстаетсяс активами, которые могли бы быть отнесены к категории стратегических.Напомним, что в конце 2018 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что его фонд в союзе с суверенным фондом Саудовской Аравии PublicInvestment Fund готов купить 30,76% акций компании "Новомет". Он обозначил иновый срок возможной сделки – февраль 2019 года, но в начале года Дмитриев ужене говорил о сроках, пообещав, что РФПИ и партнеры обязательно подадутсоответствующее ходатайство в ФАС, пишутЖурналисты издания связались с ФАС и выяснили,что ведомство не получало обращений о приобретении пакета акций "Новомета". Комментарииот "Роснано" и "Новомета" газете получить не удалось, зато вРФПИ сообщили, что, благодаря поддержке фонда, "Новомет" уже поставилв Саудовскую Аравию первое оборудование для нефтедобычи.Междутем наблюдатели удивлены обещаниями сторон по поводу скорого решения осделке, ведь ходатайство в ФАС ее участниками еще не подано.Поданным "Известий", новыми владельцами "Новомета" должны статьРоссийский фонд прямых инвестиций совместно с саудовской государственнойнефтяной компанией Saudi Aramco. О том, что у актива "Роснано" в Пермивот-вот появится новый владелец, говорил в конце 2018 года гендиректор"Новомета" Максим Перельман."Инвестиционнаяпривлекательность вложения не очевидна. – считает старший аналитик ИК"БКС" Сергей Суверов, – арабские инвесторы очень избирательны, и всегдасмотрят на отдачу от своих вложений". "Новомет" последние несколько летработал на грани рентабельности. Предприятие показало серьезную прибыльтолько в 2017 году, что может быть расценено инвесторами как бумажнаяприбыль в рамках подготовки к сделке. Полагать, что саудиты окажутсяменее разборчивыми, чем все остальные потенциальные инвесторы – этокакой-то расизм", – говорит аналитик.Также высказался и директор информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев: "Сделкипо продаже таких активов иностранным инвесторам либо вовсе не получаютодобрения антимонопольных и правительственных органов, либо разрешениявыдаются на чрезмерно жестких условиях, фактически блокирующихпотенциальное сотрудничество сторон". Эксперт полагает, что на смягчениепозиции ФАС мог бы повлиять факт продажи "Новомета" союзникам по ЕАЭСили БРИКС.Пермскоепредприятие "Новомет" производит оборудование для нефтедобывающейотрасли, преимущественно электроцентробежные насосы. В России достаточножесткая конкуренция на этом рынке, аналогичную продукцию выпускаютмосковская компания "Борец", предприятия "Алнас", "Алмаз","Бугульминский электронасосный завод", "Ижнефтепласт" и другие.