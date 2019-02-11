Для строительства нестандартных конструкций на объекте, требуется компетенция и производственные мощности совсем другого уровня. К особенностям таких работ можно отнести быстрый монтаж и высокую квалификацию персонала.

Для строительства нестандартных конструкций на объекте, требуется компетенция и производственные мощности совсем другого уровня. К особенностям таких работ можно отнести быстрый монтаж и высокую квалификацию персонала.

Какие условия отличает монтаж?

В случае выполнения работ на изготовление нестандартных металлоконструкций не требуется проведения углубления фундамента. Такое устройство не отличается большим весом, поэтому основание не будет отличаться издержками и расходами. Как правило, монтируют легкий ленточный фундамент с минимальным использованием бетона.

Почему легкие конструкции имеют большое преимущество в сравнении с капитальными?



Меньшая удельная нагрузка на грунт;



Обработка несущих деталей предполагает повышенную устойчивость к действию агрессивной среды: дождя, солнца и ветра. Антикоррозийный состав устойчив на протяжении нескольких десятков лет;



Прочность не уступает, а даже превосходит капитальные строения (например, в случае землетрясений);



Значительная экономия при утверждении сметы;



Дополнительный плюс – если предприятие располагает большим количеством сборных цехов, его можно перевести на другое место с минимальным временем организации производства. Срок не будет превышать 1-2 месяцев. Переезд необходим в следующих случаях:



Отсутствие сырья или настроенных логистических цепочек;



Рынок сбыта лучше переместить вместе с производственными помещениями;



Нет адекватной рабочей силы;



Нет должного развития дорожной и логистической инфраструктур.



Какие производственные помещения могут быть возведены в качестве временных?

Например, на сайте https://constr62.ru/metallokonstrukcii/nestandartnye_metallokonstrukcii/ можно найти примерные проекты. Это могут быть небольшие ангары, цеха или складские помещения. В зависимости от назначения, объект может быть стационарным, выполненным из легких листовых материалов или разборным. К изготовлению может быть применено большое количество технологических процессов: использование сварочных работ, возведение с применением винторезов и других крепёжных элементов или комбинирования всех работ.

Объект применения – самый широкий круг помещений. Главная особенность – только капитальные строения могут получить кадастровый номер в реестре. На временные и сборные конструкции это правило не распространяется. Даже на земле с/х назначения можно соорудить временный ангар для просушки зерна или хранения запасных частей. В случае капитального строения такие работы выполнить уже будет невозможно. С учетом высокого качества, полного отсутствия предпроектных изыскательских архитектурных работ и небольшой стоимостью - это главное отличие.