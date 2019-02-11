Жена Сергея Юрского Наталья Тенякова прожила с ним почти полвека. И совершенно невозможно представить, что теперь ей идти по жизни одной. На убитую горем вдову было страшно смотреть.

Жена Сергея Юрского Наталья Тенякова прожила с ним почти полвека. И совершенно невозможно представить, что теперь ей идти по жизни одной. На убитую горем вдову было страшно смотреть.В 9 утра в церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке состоялось отпевание, где присутствовали только родные актера. А затем на панихиде в театре имени Моссовета и все желающие могли проститься с лучшим Остапом Бендером, любимым всеми дядей Митя из картины "Любовь и голуби", Груздевым из фильма "Место встречи изменить нельзя"......Гроб с телом актера утопает в цветах, корзинах и венках – от Никиты Михалкова, от мхатовцев, от Первого канала. И их число растет с каждой минутой. Егор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Евгений Писарев, Кирилл Трубецкой, Авангард Леонтьев и многие другие коллеги не только поклонились легендарному Сергею Юрскому, но и выразили сочувствие его вдове Наталье Теняковой.На нее было больно смотреть – она почернела от горя и только говорила машинально: "Спасибо, спасибо, спасибо". Дочь Дарья, внуки и Георгий и Алишер поддерживали актрису за руки."Дай бог, чтобы вера Сергея Юрьевича оказалась правильной и он обрел бы на небесах райское счастье, – вздохнул писатель и драматург Аркадий Инин. – Я с ужасом сейчас думаю о Наташе, о том, как она справится. Конечно, есть родные, друзья, но место Юрского в ее сердце никто не займет, возникла огромная пустота".Напомним, в декабре прошлого года появилась информация, что Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля Народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе Москвы в возрасте 83 лет. Похоронят кумира миллионов на Троекуровском кладбище.