Полицейские изъяли у мужчины сверток с героином, общей массой около 200 граммов...

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 51-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Уваровском переулке был задержан мужчина, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 200 граммов.Установлено, что наркотическое средство предназначалось для дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56