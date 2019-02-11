Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся её внуком, и рассказал, что попал в беду...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточный задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеркиВ дежурную часть обратилась 69-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся её внуком, и рассказал, что попал в беду и для решения его проблем требуется деньги. Пенсионерка согласилась помочь и при встрече на Главной улице передала 100 тысяч рублей якобы доверенному лицу внука. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Широкой улице. Ими оказались двое приезжих 34-х и 35-ти лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Восточный возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73